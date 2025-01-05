Redmi Note 14 (global) 3 ay ücretsiz Spotify Premium hediyesiyle geliyor

Başlangıçta yalnızca Çin'de satışa çıkan Redmi Note 14 ailesi, çok yakında nihayet global pazarda rafları süsleyecek.

Merakla beklenen akıllı telefonlar, global pazarda 3 ay ücretsiz Spotify Premium hediyesiyle kullanıcılara ulaşacak.

Geçtiğimiz aylarda Çin pazarında satışa çıkan Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesi, 10 Ocak’ta Xiaomi tarafından nihayet global pazara sunulacak. Beklenen haber, farklı kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarını karşılayan seçenekler sunma vaadiyle şirket tarafından resmi olarak doğrulandı.

Çinli teknoloji devinin global pazara sunması beklenen yeni modelleri Redmi Note 14 4G, Note 14 5G, Note 14 Pro 4G, Note 14 Pro 5G ve Note 14 Pro+ 5G olarak karşımıza çıkacak. Bununla birlikte şirket, Redmi Note 14 serisini satın alan kullanıcılara 3 aylık ücretsiz Spotify Premium paketi hediye edecek.

Redmi Note 14 serisi çeşitli promosyonlarla global pazara çıkacak

XiaomiTime tarafından aktarılan detaylara göre Xiaomi, Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesinin global lansmanı için bazı sürpriz promosyonlarla karşımıza çıkmayı planlıyor. Seride yer alan herhangi bir modeli satın almak isteyen kullanıcılara 3 aylık Spotify Premium hediyesi verileceği ifade ediliyor.

Elbette ki Xiaomi’nin yeni akıllı telefon serisini global pazarda satın almayı planlayan kullanıcılara sunacağı tek hediye ücretsiz Spotify Premium paketi olmayacak. Bunun yanı sıra marka ayrıca iki yıllık garanti, altı ay içinde ücretsiz ekran onarımı ve hatta garanti dışı onarım gibi ayrıcalıklara da yer verecek.

Büyük olasılıkla bu avantajlar Avrupa pazarına özel olacak. Şimdilik bu promosyonların hangi ülkelerde geçerli olacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak tahminlere göre Türkiye’deki kullanıcıların da bu fırsattan faydalanmaları mümkün olacak. Bu konuda şirketten çok yakında bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

Redmi Note 14 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda Redmi Note 14 5G modelinin Avrupa pazarında 299 Euro fiyat etiketiyle satılacağı ifade edilmişti. Redmi Note 14 Pro 5G’nin ise 399 Euro’dan satılacağı söylendi. Son olarak serinin en gelişmiş seçeneği olması beklenen Redmi Note 14 Pro+ 5G modelinin 499 Euro karşılığında alıcılara hitap edeceği bildirildi.

Redmi Note 14 serisi modellerinin tamamı 120 Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekranlarla karşımıza çıkacak. Android işletim sistemini temel alan HyperOS kullanıcı arayüzüyle hizmet veren modeller, genel anlamıyla Çin’de satılan cihazlarla aynı teknik özellikleri koruyacak. Fakat yalnızca markanın kamera tarafında bazı değişikliklere gidebileceği düşünülüyor.