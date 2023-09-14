Redmi Note 13 serisi çıkış tarihi açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında yeni akıllı telefon serisi Redmi Note 13 serisi ile hayranları karşısına çıkacak. Şirket, Çin menşeili sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden, merakla beklenen serinin çıkış tarihini resmen paylaştı. Güçlü bir donanımla karşımıza çıkacak cihazların 21 Eylül tarihinde duyurulacağı açıklandı.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefon serisi ilk etapta yalnızca üç model içerecek. Serinin temel modeli Redmi Note 13 olurken, daha üst donanıma sahip seçenek ise Note 13 Pro olarak karşımıza çıkacak. Son olarak serinin en güçlü cihazı Note 13 Pro+ 5G sahneye çıkacak. Serideki üç model de bir önceki seriye kıyasla önemli yenilik ve iyileştirmeler getirecek. Peki ya yeni Redmi modellerinden neler bekleniyor? İşte detaylar…

Redmi Note 13 serisi özellikleri

Xiaomi yeni akıllı telefon serisinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 Ultra işlemcisinden yararlanacak. Bu çip, gelişmiş 4 nm işlemiyle üretilmiş olmakla birlikte iki Cortex A715 çekirdeği ve altı Cortex A510 çekirdeğinin birleşimi sayesinde üst düzey bir performansa kapı aralıyor. Öte yandan çipe ARM Mali-G610 GPU eşlik ediyor.

İşlemcinin en dikkat çekici noktalarından bir tanesi ise 200 MP’ye kadar kamera desteği ve 4K’da 30 fps’de video çekim imkanı olarak karşımıza çıkıyor. Redmi Note 13 serisinin de bu çipten maksimum oranda faydalanacağı; 200 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lensle iddialı bir kamera seti sunacağı tahmin ediliyor.

Çok yakında piyasaya çıkacak olan Redmi Note 13 serisi, üst düzey bir performans sunmayı vaat ediyor. Note 13 Pro ve Pro+ cihazlarında 6,67 inç AMOLED ekran yer alacağı belirtiliyor. Note 13 Pro’da zarif bir cam panel bulunacağı, Note 13 Pro+’da ise deri bir arka panel sunulacağı ekleniyor.

Merakla beklenen akıllı telefon serisi, pil gücü konusunda da iddiasını sürdürecek. Redmi Note 13 ve Note 13 Pro’da 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.120 mAh pil kapasitesi yer alacak. Serinin Pro+ seçeneği ise batarya boyutunu düşürecek, 5.000 mAh pille gelecek. Ancak olağanüstü bir 120 watt hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Pro+’ın 18 GB RAM kapasitesiyle geleceği söylenirken, Note 13 Pro ise 16 GB RAM’le etkileyici bir performans sağlayacak.