Redmi K70 Ultra’nın üst düzey teknik özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi’nin yeni üst düzey akıllı telefonu için geri sayım başladı. Redmi K70 serisinin en gelişmiş modeli çok yakında piyasaya çıkacak. Heyecanla beklenen Redmi K70 Ultra özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızıntılarla birlikte modelin amiral gemisi bir işlemciden güç alarak piyasadaki en iyi Android modelleri arasında rekabet göstereceği öne sürülüyor.

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi çatısı altında üretilecek yeni akıllı telefon, Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 çipinden güç alarak üst düzey bir performans sunacak. Bilindiği üzere Redmi K70 ve K70 Pro modellerinde Qualcomm’un Snapdragon işlemcileri tercih edilmişti. Şirketin bu değişikliği, yeni modelde performans konusunda önemli bir yükselişe işaret ediyor.

Redmi K70 Ultra özellikleri sızdırıldı

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Redmi K70 Ultra üst düzey özellikleri ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Merakla beklenen modelde 5.000 nit tepe parlaklık desteğine sahip 1.5K çözünürlüklü 8T LTPO OLED panel yer alacak. Olağanüstü bir ekran deneyimine kapı aralayacak cihazda ultra ince çerçeveler karşımıza çıkacak.

Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 yonga setiyle rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlayan Redmi K70 Ultra modeli 24 GB LPDDR5T RAM kapasitesi ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanını bir araya getirecek. Bu sayede model, piyasadaki en gelişmiş seçeneklerden bir tanesi olacak.

Metal bir merkezi yapıya ev sahipliği yapacağı öne sürülen yeni Redmi modeli, iddialara göre su geçirmez bir kasayla gelecek. Son derece sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olacak cihaz, böylelikle potansiyel tehlikelere karşı üst düzey bir koruma sağlayacak.

Şimdilik ne yazık ki cihazla alakalı bilgiler yalnızca bunlarla sınırlı. Merakla beklenen telefonun batarya kapasitesi ve kamera seti gibi diğer önemli detaylar şu an için belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat ilerleyen zamanlarda cihaza ilişkin daha fazla detayın gün yüzüne çıkacağı tahmin ediliyor.

2024’ün ilk yarısında piyasaya çıkacak

Güçlü özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayacak Redmi K70 Ultra cihazı bu yılın ilk yarısında Çin pazarında piyasaya çıkacak. Tahminlere göre cihaz, Xiaomi’nin Mart ayında gerçekleştireceği lansman etkinliğinde duyurulabilir. Bunun yanı sıra aynı etkinlikte şirketin Xiaomi 14 Ultra ve yeni Mix Flip katlanabilir telefon seçeneğini de tanıtacağı öne sürülüyor.