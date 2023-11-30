Uygun fiyatlı Redmi K70 serisi tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Redmi üç modelden oluşan yeni performans canavarı akıllı telefon serisi ile hayranları karşısına çıktı. Şirket, uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında pek çok sızıntı haberi ortaya çıkan Redmi K70 ailesini tanıttı. Duyurulan seride standart modelin yanı sıra amiral gemisi donanımıyla K70 Pro ve daha uygun fiyatlı bir seçenek olan K70e karşımıza çıktı.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonları, şu anda Redmi markası altında piyasaya çıkan en gelişmiş cihazlar olarak lanse ediliyor. Kullanıcılar için üst düzey bir performans vaat eden cihazlarda şık bir tasarıma yer veriliyor. Bununla birlikte telefonlar rekabetçi satış fiyatlarıyla da gözleri üzerine çekiyor.

Redmi K70 özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 2 MP makro sensör

50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 2 MP makro sensör Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Redmi K70 Pro özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 2x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş sensör

50 MP ana sensör, 2x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto sensör ve 12 MP ultra geniş sensör Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Redmi K70e özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 2 MP makro sensör

64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş sensör ve 2 MP makro sensör Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

90 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Performans canavarı Redmi telefonlar piyasaya çıktı

Redmi K70 ve K70 Pro modelleri TCL tarafından geliştirilen 2K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 4.000 nit maksimum parlaklık oranı, 3.840 Hz PWM, HDR10+ desteği, Dolby Vision ve 12 bit renk derinliğine sahip C8 OLED ekranla geliyor. Serinin uygun fiyatlı modeli olan K70e’de ise 1.800 nit parlaklık, 1.5K çözünürlük ve 1.920 Hz PWM gibi daha kısıtlı bir OLED ekrana yer veriliyor.

Serinin en güçlü modeli olan K70 Pro’da Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Serinin standart modeli, Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alıyor. Qualcomm çiplerini tercih eden iki modelin aksine Redmi K70e’de ise MediaTek imzalı Dimensity 8300 Ultra çipinden faydalanılıyor.

Serinin üç telefonu da kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü ile çalışıyor. Tüm modeller ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerası içerirken, K70 ve K70 Pro optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP ana kamerayla sunuluyor. K70e ise 64 MP ana kamerayla hizmet sağlıyor. K70 Pro’da 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lense yer veriliyor. K70 ve K70e’de ise 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera taşınıyor.

Redmi K70 serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak modeller, küresel pazarda Xiaomi’nin bir başka alt markası olan POCO çatısı altında piyasaya sürülebilir. Merakla beklenen cihazların fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

K70 fiyatları:

12 GB + 256 GB – 2.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 10 bin 300 TL)

16 GB + 256 GB – 2.699 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 11 bin 100 TL)

16 GB + 512 GB – 2.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 12 bin 300 TL)

16 GB + 1 TB – 3.399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 14 bin TL)

K70 Pro fiyatları:

12 GB + 256 GB – 3.299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 13 bin 600 TL)

16 GB + 256 GB – 3.599 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 14 bin 800 TL)

16 GB + 512 GB – 3.899 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 16 bin 100 TL)

24 GB + 1 TB – 4.399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 18 bin 100 TL)

K70e fiyatları: