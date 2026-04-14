Rockstar’dan çalınan veriler paylaşıldı: GTA Online’ın dev hasılatı gün yüzüne çıktı

Reklam

ShinyHunters adlı bilgisayar korsanı grubu, Rockstar Games'e ait gizli belgeleri sızdırarak GTA Online'ın günlük 1,3 milyon dolar kazandırdığını ortaya çıkardı.

Oyuncuların yalnızca yüzde 4'ünün bu geliri sağladığı anlaşıldı.

Şirket yetkilileri siber saldırıyı doğrulasa da önemli bir ihlal yaşanmadığını savundu.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Rockstar Games, hafta sonu yaşanan siber saldırının ardından büyük bir veri sızıntısıyla karşı karşıya kaldı. ShinyHunters adlı bilgisayar korsanı grubunun ele geçirdiği veriler, şirketin popüler oyunu Grand Theft Auto Online’ın kelimenin tam anlamıyla olağanüstü gelir rakamlarına ulaştığını gösteriyor.

Sızdırılan belgelere göre, GTA Online son altı ayda günlük ortalama 1,3 milyon dolar hasılat yaptı. Haftalık bazda bakıldığında ortalama 9,5 milyon dolar gibi çarpıcı bir rakam ortaya çıkarken, yıllık bazdaki tahmini gelirin 498,8 milyon dolar seviyesinde olduğu görülüyor.

Reklam

GTA’nın yanı sıra Red Dead Online verileri de sızdı

Sızıntı sadece GTA serisini kapsamıyor. Şirketin bir diğer önemli oyunu Red Dead Online’daki mali tablo, Rockstar’ın oyuna olan desteğini neden kestiğini açıkça ortaya koyuyor. Paylaşılan istatistikler, Red Dead Online’ın haftalık ortalama 507 bin dolar dolaylarında gelir sağladığını ve yıllık kazancının yaklaşık 26,4 milyon dolarda kaldığını belgeliyor.

Gelirlerin büyük kısmı küçük bir oyuncu kitlesinden geliyor

Sızdırılan belgelerde görülen bir diğer önemli ayrıntı, Rockstar’ın gelirlerinin oyuncuların sadece yüzde 4’lük bir kesiminden elde edilmesi oldu. Ayrıca oyuncuların platformlara göre harcama alışkanlıkları da gün yüzüne çıktı. PlayStation 5 kullanıcıları haftalık 4,4 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, PC platformu 264 bin dolar ile en son sırada kalıyor.

Öte yandan 2014 ile 2024 yılları arasındaki on yıllık süreçte yalnızca “Shark Card” satışlarından 5 milyar doların üzerinde kazanç sağlandığı ifade ediliyor.

Rockstar Games saldırıyı doğruladı

Olayların başlangıcı 11 Nisan tarihine dayanıyor. Bilgisayar korsanları bir bulut sunucusu yazılım açığını kullanarak Rockstar Games’e sızdıklarını iddia etmişti. Daha sonra firma, Kotaku’ya yaptığı açıklamada veri ihlalini doğruladı. Şirket yetkilileri, sınırlı miktarda önemli olmayan bilginin sızdırıldığını ve yaşanan durumun operasyonları veya oyuncuları etkilemeyeceğini paylaştı.

Grand Theft Auto 6 oyununun 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 / 5 Pro ve Xbox Series X/S konsollarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Rockstar toplamda GTA 6 için iki defa erteleme kararı aldı. İlk olarak 2025’in Eylül-Ekim aylarında yayınlanacağı açıklanan oyun, daha sonra Mayıs 2026’ya ertelenmişti.