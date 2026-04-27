Clair Obscur: Expedition 33’ün 1 yılda kırdığı rekorlar dudak uçuklatıyor

Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33'ün birinci yıl dönümünü sürpriz açıklamalarla kutladı.

Sevilen oyunun dünya çapında 8 milyondan fazla sattığı açıklandı.

Oyun, The Game Awards ve BAFTA da dahil olmak üzere toplamda 436 ödül alarak Elden Ring’in rekorunu geçti.

Geliştiriciler, tüm platformlarda oyuna yeni güncelleme getirdi.

Clair Obscur: Expedition 33'ün Steam'deki satış fiyatı da indirime girdi.

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33 oyunu 2025 yılına tam anlamıyla damgasını vurmayı başardı. Yılın en büyük hitlerinden biri haline gelen oyun, hem oyunseverler hem de eleştirmenleri etkileyerek olumlu notlar topladı. 1 yıl önce piyasaya çıkan heyecan verici yapım, karşısına çıkan ödülleri adeta silip süpürdü.

The Game Awards 2025 ve BAFTA Game Awards 2026’da Yılın Oyunu ödülüne layık görülen oyun, büyük bütçeli AAA yapımlarını geride bırakarak büyük bir markaya dönüştü. Birinci yıl dönümünü kutlayan yapımın başarı hikayesi oyuncuları ve sektör uzmanlarını şaşırtmaya devam ediyor. İşte rakamlarla Clair Obscur: Expedition 33…

Clair Obscur: Expedition 33 şimdiden 8 milyon oyuncuyu aştı

Sandfall Interactive tarafından aktarılan bilgilere göre Clair Obscur: Expedition 33 dünya çapında 8 milyondan fazla kopya sattı. Microsoft’tan gelen raporlar, oyunun 2025 yılının Xbox Game Pass’te en çok indirilen yeni üçüncü parti oyun olduğuna işaret ediyor.

Oyunun ulaştığı bu olağanüstü başarı, 617 milyon dinlenme sayısına ulaşan orijinal müzik albümünün sonuçlarıyla da doğrulanıyor.

Elde edilen rakamlara bakıldığında Clair Obscur: Expedition 33, pek çok kişi için beklenmedik, ama oyunseverleri ikna etmeyi başaran büyük bir ticari başarı olarak değerlendiriliyor.

Steam’den Clair Obscur: Expedition 33 için indirim fırsatı

Dünya çapında adeta bir fenomene dönüşen Clair Obscur: Expedition 33’ün piyasaya çıkışının birinci yılını kutlamak için Sandfall Interactive ekibi 27 Nisan’a kadar oyunun Steam’deki fiyat etiketinde indirime gitti.

Normal şartlarda 34.99 dolar karşılığında satılan Clair Obscur: Expedition 33 şu anda yüzde 20 indirimle birlikte 27.99 dolardan oyunculara sunuluyor. Oyunseverler bu fırsattan 30 Nisan Perşembe gününe kadar yararlanabilir.

Sandfall Interactive’den yeni güncelleme

Sandfall Interactive ayrıca tüm platformlarda oyun için ücretsiz bir güncelleme yayınladı. Bu önemli güncelleme, oynanabilir her karakter için yeni bir yıldönümü saç modeli içeriyor. Saç modelleri oyun dünyasındaki Gestral pazarlarından satın alınabiliyor.

Bunun yanı sıra oyuna gelen yeni güncelleme ayrıca bazı küçük düzeltmeler ve bir dizi iyileştirme de içeriyor.