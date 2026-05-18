Gemini Intelligence hangi telefonlarda çalışacak? Sistem gereksinimleri belli oldu

Gelişmiş özelliklere sahip olan Gemini Intelligence yapay zeka ekosistemi için sistem gereksinimleri belli oldu. Teknoloji devi Google, yeni ürününün sunumunda bu özelliğin yalnızca en üst düzey Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için ayrılacağını bildirdi.

Ortaya çıkan son raporlar, Gemini Intelligence’ın bu yaz piyasaya sürülecek Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 gibi katlanabilir telefonlarda da destekleneceğini bizlere gösteriyor. AndroidAuthority’ye göre listede çok sayıda amiral gemisi Android cihaza yer veriliyor. İşte detaylar…

Gemini Intelligence destekleyecek telefonlar açıklandı

Google, Gemini Intelligence özelliklerini kullanabilmek için en az 12 GB RAM’in gerekli olduğunu belirtiyor. Bu da eski Pixel modellerini otomatik olarak devre dışı bırakıyor. Ayrıca AI Core ve Gemini Nano v3 desteği de şart görünüyor.

AssembleDebug şu anda Nano v3’ü destekleyen cihazların listesini paylaştı. Listede şu modeller yer alıyor:

Google: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

Nano v2 destekli akıllı telefonlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Google: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10 serisi ve OPPO Find X9 haricinde söz konusu cihazların çoğu 2026 yılında piyasaya sürüldü. Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro ve Pixel 9 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 7’nin de Gemini Intelligence ile uyumlu olmayacağı kesin görünüyor.

Gemini Intelligence’ın gelişmiş yapay zeka destekli özellikleri, yaklaşan yenilikleri en iyi şekilde işlemek için özel donanım gerektiriyor.