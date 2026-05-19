YouTube yapay zeka destekli arama özelliğini duyurdu

Google, YouTube'da video aramayı kolaylaştıran yeni özelliğini tanıttı.

Kullanıcılar yeni "Ask YouTube" özelliği sayesinde yapay zeka ile sohbet ederek aradıkları videoları kolayca bulabilecek.

Bu noktada kullanıcıların anahtar kelimeler yerine doğal cümlelerle sorular sormaları ve sohbet etmeleri yeterli olacak.

YouTube, kullanıcıların aradığı videoları çok daha kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olacak yapay zeka destekli yeni bir araç duyurdu. “Ask YouTube” olarak adlandırılan bu yeni özellik, geleneksel aramaların önüne geçerek daha doğal ve pratik bir deneyime ev sahipliğinde bulunuyor.

Google I/O 2026’da tanıtılan yeni özellik, Google Arama’nın Yapay Zeka Modu’na benzer şekilde çalışıyor. Fakat bu araç tamamen video içeriğine odaklanıyor. Sistem, sonuçları basitçe listelemek yerine doğal dilde sorulan soruları yorumluyor ve her isteğe en uygun videoları topluyor.

Ask YouTube nedir ve ne işe yarıyor?

Ask YouTube özelliği ile birlikte kullanıcılar, sanki sanal bir asistana konuşuyormuş gibi, doğrudan platform üzerinden eksiksiz sorular sorabilecek. Yapay zeka daha sonra aranan konuyla ilgili uzun videoları, kısa videoları ve diğer içerikleri listelemeye başlayacak.

Video önerilerine ek olarak bu özellik, kısa metin özetlerini de karşımıza çıkaracak. Araç, kullanıcıların videoyu açmadan önce belirli bir içeriğin sorularını gerçekten yanıtlayıp yanıtlamadığını hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ask YouTube’un bir diğer avantajı ise ek sorularla aramayı daha da hassaslaştırma olanağı olarak belirtiliyor. Sistem ardışık takip sorularını destekleyerek, tüm aramayı manuel olarak yeniden başlatmak zorunda kalmadan belirli konulara daha derinlemesine inmenizi sağlıyor.

Ask YouTube özelliği ilk olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki YouTube Premium aboneleri için YouTube Labs sayfası üzerinden kullanılabiliyor. Google bu özelliğin diğer ülkelerde ya da ücretsiz kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağını ise henüz maalesef doğrulamadı.

YouTube için Gemini Omni desteği duyuruldu

Google I/O 2026 etkinliğinde YouTube ayrıca Gemini Omni’nin Create uygulaması ve Shorts Remix ile entegrasyonunu da duyurdu.

Bu teknoloji, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik üretmek için video, ses, resim ve metin dahil olmak üzere birden fazla giriş türü kullanıyor.

Shorts Remix’te kullanıcılar, orijinal içeriğin bağlamını koruyarak özel metinler ekleyebilecek, kendi görsellerini yerleştirebilecek ve mevcut videoları görsel olarak değiştirebilecek.

İçerik üreticileri bu özelliğe katılmak istemiyorlarsa görsel remixleri engelleme seçeneğine sahip olacak.