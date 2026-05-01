    Rockstar Games, L.A. Noire 2 için yeşil ışık yaktı

    Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, L.A. Noire 2 için yeşil ışık yakarak devam oyununu planladıklarını söyledi.
    • Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, popüler dedektiflik oyunu L.A. Noire’ın geleceğine dair önemli ipuçları verdi.
    • Köklü serileri canlandırma konusundaki kararlılığını vurgulayan yönetici, L.A. Noire markasını "önemli bir mülk" olarak değerlendirdi.
    • 15 yıl önce piyasaya çıkan oyunun hayranları, devam hikayesi için bekleyişe başladı.

    Oyun dünyasının ünlü dedektiflik yapımlarından biri olan L.A. Noire için uzun süredir devam eden sessizlik yakında bozulabilir. Rockstar Games imzasıyla yayınlanan ve oyuncuları 1940’ların Los Angeles’ına davet eden oyun ile ilgili yıllardır beklenen açıklama, Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick’ten geldi.

    Zelnick, Rockstar’ın elinde yer alan güçlü markalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sırada yönetici, L.A. Noire’a özel bir parantez açarak hayranların beklentilerini iyice körükledi.

    Take-Two, L.A. Noire markasını yeniden gündeme aldı

    Zelnick’e göre Take-Two Interactive tüm serilerinin geleceğini değerlendiriyor. Fakat henüz belirli projeleri duyurmaya hazır değil.

    Basının sorularına yanıt veren Zelnick, “L.A. Noire serisinin yeni oyunu çıkacak mı?” sorusuna kendinden emin bir şekilde “Evet” yanıtını verdi.

    Rockstar Games, 2012 yılında da LA Noire’ın devam oyununun olasılığından bahsetmişti. Fakat yine de şirket, devam oyunları yapma konusunda aceleleri olmadığını ve kaynak kısıtlamaları olduğunu vurgulamıştı.

    Zelnick ayrıca Take-Two’nun hedeflerinin bireysel oyun serilerinin çok ötesine uzandığını dile getirdi. Yöneticiye göre firma, “dünyanın önde gelen eğlence şirketi” olmayı hedefliyor.

    Fakat başta GTA serisi olmak üzere Rockstar Games’in muazzam başarılarına rağmen yayıncı hala piyasa değeri açısından rakiplerinin gerisinde kalıyor. Zelnick’e göre Take-Two bu hedefe yaklaşırsa, şirket “daha çok para kazanacak”.

    LA Noire, 2011 yılında piyasaya sürüldü. Team Bondi tarafından geliştirilen oyun, sürükleyici hikayesi, detaylı sorgulama sistemi ve benzersiz yüz ifadesi yakalama teknolojisi MotionScan ile beğeni topladı.

    Oyun daha sonra 2017 yılında PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için yeniden piyasaya sürüldü. Aynı yıl, sanal gerçeklik gözlüğü sürümü olan LA Noire: The VR Case Files da yayınlandı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

