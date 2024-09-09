Realme Narzo 70 Turbo yüksek oyun performanslı ile tanıtıldı

Realme Narzo 70 Turbo 5G performans canavarı teknik özellikleri ile resmen tanıtıldı. Mobil oyuncular için olağanüstü bir deneyime ev sahipliği yapan cihaz Hindistan’da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde piyasaya sunuldu.

Realme’nin yeni telefonu büyük bir merkezi kamera modülüne sahip şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Suya ve toza karşı IP65 sertifikası ile gelen model aynı zamanda uzun saatler boyunca oyun oynamak için geliştirilmiş soğutma sistemiyle öne çıkıyor. İşte Narzo 70 Turbo’nun özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Realme Narzo 70 Turbo özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Energy

MediaTek Dimensity 7300 Energy RAM kapasitesi: 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM

6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, kulaklıklar için P2 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, kulaklıklar için P2 bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü Boyutlar: 161,7×74,7×7,6 mm

161,7×74,7×7,6 mm Ağırlık: 185 gram

Yüksek performanslı yeni Realme telefonu 6,67 inç Samsung E4 OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 180 Hz dokunmatik örnekleme, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz akıcılıkla yenileme hızı yer alıyor. Cihaz tüm multimedya deneyimlerini başarıyla yerine getirmenize yardımcı oluyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan Realme Narzo 70 Turbo modeli 256 GB’a kadar dahili depolama alanı ile geliyor. Bununla birlikte daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart girişi desteğine yer veriliyor. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 Energy çipinden güç alan telefon yüksek performans ile enerji verimliliğini bir araya getiriyor.

50 MP ana kameraya sahip olan Realme cihazı çift akmera setinde ayrıca 2 MP’lik bir derinlik sensörü barındırıyor. Telefonun ön kısmında ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor. 45 watt hızlı şarj destekli telefon 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. 2 büyük Android güncellemesi vaat eden model Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI arayüzüyle çalışıyor.

Realme Narzo 70 Turbo fiyatı

Oyunseverler için özel bir oyun modu bulunduran Realme Narzo 70 Turbo’nun fiyatı belli oldu. Performans canavarı telefon 16.999 Hindistan Rupisi karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: