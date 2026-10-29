PlayStation Plus Kasım 2026 oyunları belli oldu, Dead Island 2 geliyor

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Sony, PlayStation Plus'ın Kasım 2026 aylık oyunlarını 28 Ekim 2026 Çarşamba günü açıkladı.

Listede Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2 yer alıyor, oyunlar 3 Kasım'dan itibaren Essential dahil bütün abonelere açılıyor.

Ekim ayının oyunları F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 ise 2 Kasım'a kadar kütüphaneye eklenebiliyor.

Sony, PlayStation Plus abonelerine Kasım ayında sunulacak aylık oyunları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü açıkladı. Bu ayın listesinde Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2 yer alıyor. Oyunlar 3 Kasım Salı gününden itibaren Essential, Extra ve Premium paketlerinin tamamında indirilebilecek.

Aylık oyunlar, PlayStation Plus’ın en ucuz paketi olan Essential dahil bütün abonelere açık olan bölümü oluşturuyor. Kütüphaneye eklenen oyunlar abonelik devam ettiği sürece oynanabiliyor, bu nedenle oyunların listeden çıkmadan önce hesaba eklenmesi gerekiyor. Kasım oyunları 30 Kasım Pazartesi gününe kadar alınabilecek.

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PlayStation Plus Kasım 2026 oyunları neler?

PlayStation Blog’daki duyuruya göre ayın öne çıkan oyunu Dead Island 2 oldu. Zombi istilasına uğramış Los Angeles’ta geçen birinci şahıs aksiyon RPG’si, yakın dövüş ağırlıklı oynanışı ve çok sayıda silah seçeneğiyle biliniyor. Oyun tek başına ya da çevrim içi üç kişilik ortak oynanışla oynanabiliyor ve hem PS5 hem PS4 sürümüyle listeye giriyor.

Listedeki ikinci oyun, Lara Croft’un klasik maceralarını bir araya getiren Tomb Raider IV-VI Remastered. Paket, ilk olarak PS1 için çıkan Tomb Raider: The Last Revelation ve Tomb Raider: Chronicles ile PS2 oyunu Tomb Raider: The Angel of Darkness’ı içeriyor. Oyuncular yenilenen grafiklerle orijinal poligon modelleri arasında istedikleri an geçiş yapabiliyor.

Üçüncü oyun Monster Train 2 ise kart destesi kurmaya dayanan tek oyunculu bir roguelite. Oyuncular melek ve şeytanlardan oluşan klanları trenlerle Cennet, Cehennem ve Uçurum’a taşıyarak Titan adı verilen güçlü düşmanlarla savaşıyor. Push Square’in haberine göre oyunun PC sürümü Metacritic’te 87 puan almış durumda.

Hangi oyun hangi platformda?

Kasım ayında gelen üç oyundan ikisi PS4 sahiplerinin de erişimine açık. Monster Train 2 ise listeye yalnızca PS5 sürümüyle giriyor.

Oyun Platform Tür Dead Island 2 PS5, PS4 Aksiyon RPG Tomb Raider IV-VI Remastered PS5, PS4 Aksiyon macera Monster Train 2 PS5 Kart destesi kurma, roguelite

Oyunlar konsoldaki PlayStation Plus bölümünden ya da PlayStation Store’un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kütüphaneye eklenebiliyor. Oyunu kütüphaneye eklemek için hemen indirmek gerekmiyor, oyun daha sonra istenen zaman yüklenebiliyor.

Ekim oyunları için son tarih 2 Kasım

Ekim ayının aylık oyunları F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2, 2 Kasım Pazartesi gününe kadar kütüphaneye eklenebiliyor. Bu tarihten sonra oyunlar listeden çıkacak ve yerini Kasım oyunlarına bırakacak.

Extra ve Premium abonelerinin oyun kataloğuna Kasım’da eklenecek oyunlar ise henüz açıklanmadı. Ekim ayında bu kataloğa Mafia: The Old Country ve Horizon Forbidden West gibi oyunlar eklenmişti.