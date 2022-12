PlayStation Plus, 5.600 TL değerindeki 17 oyunu ücretsiz yaptı

PlayStation Plus her ay ücretsiz oyunlar ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. PlayStation Network’ün (PSN) popüler hizmeti, oyunculara pek çok ayrıcalık sunuyor. Çevrim içi oyun oynama deneyimi başta olmak üzere aylık bedava oyunlar, birbirinden cazip özel indirimler, bulut hizmeti, otomatik güncellemeler, erken erişim ve betalar bu ayrıcalıklardan bazıları olarak biliniyor.

2022 yılının son ayında da yine her zaman olduğu gibi birbirinden ilgi çekici ücretsiz oyunlar ile abonelerinin karşısına çıkan PlayStation Plus, toplam değeri 5 bin 600 TL olan 17 oyunu bedava bir şekilde kullanıcılarına sunmaya başladı. Keyifle oynayabileceğiniz heyecan veren yapımlar, uygulama kütüphanesine dahil edildi.

PlayStation Plus bu ay 17 oyunu ücretsiz hale getirdi

PlayStation Plus ücretsiz oyun listesine eğlence dolu yeni yapımlar ekledi. Bu oyunlar arasında J. R. R. Tolkien’in efsane haline gelen Yüzüklerin Efendisi romanını temel alan Middle Earth serisi yer alıyor. Öte taraftan Far Cry ve Yakuza gibi popüler seriler de oyuncularla buluşuyor.

The Lord of the Rings serisinden ilham alan Middle Earth: Shadow of Mordor ve Middle Earth: Shadow of War oyunları PlayStation 4 kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 5, devam hikayesi olan ve kıyamet sonrası bir geleceği bizlere gösteren Far Cry: New Dawn, son olarak da bizleri tarih öncesine götüren Far Cry: Cry Primal yine PS4 kullanıcıları için kütüphanede yerini aldı. Yakuza serisinden ise Like a Dragon ve Yakuza 6: The Song of Life platforma eklendi.

PlayStation Plus ücretsiz oyunları arasında en çok dikkat çeken yapımlardan biri ise WWE 2K22 oldu. Visual Concepts tarafından geliştirilip 2K Sports imzasıyla yayınlanan oyun, tek oyunculu ve çevrim içi oynama modlarıyla kullanıcıları keyifli bir profesyonel Amerikan güreşi simülasyonuna davet ediyor. Bu ay oyunculara sunulacak tüm yapımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

WWE 2K22 (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Far Cry New Dawn (PS4)

Far Cry Primal (PS4)

Mortal Shell (PS4/5)

Judgment (PS4/5)

Yakuza: Like a Dragon (PS4/5)

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

Middle Earth: Shadow of Mordor (PS4)

Middle Earth: Shadow of War (PS4)

The Pedestrian (PS4/5)

Evil Genius 2 (PS4/5)

Ben 10: Power Trip (PS4/5)

Gigantosaurus The Game (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

Worms W.M.D (PS4)

The Escapists 2 (PS4)

Not: Yukarıdaki tüm oyunlar şu anda PlayStation Plus kütüphanesinde yer alırken; yalnızca WWE 2K22 oyununun 3 Ocak 2023 tarihinde kullanıcılara sunulmaya başlanacağı belirtildi.

PlayStation Plus, 10 oyuna veda ediyor

PS Plus Extra ve Deluxe abonelik hizmetlerini kullanan oyuncular, ocak ayından itibaren bazı yapımlara veda edecek. Toplamda 10 oyunun platformdan kaldırılacağı açıklandı. O yapımlar şu şekilde sıralanıyor: