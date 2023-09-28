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    PlayStation patronu Jim Ryan, Sony’den ayrılacak

    30 yıl boyunca Sony'de çalışan Sony Interactive Entertainment CEO'su ve PlayStation bölümü başkanı Jim Ryan emekliye ayrıldığını açıkladı.
    Jim Ryan
    Görsel: Kotaku

    Japon teknoloji devi Sony’nin PlayStation bölümünün başkanı koltuğunda oturan Jim Ryan 2024 yılında görevine istifa edecek. Ortaya çıkan bu bilgi ilk olarak Bloomberg yazarı Jason Schreier’den geldi. Sonrasında başka kaynaklardan da doğrulanan haber, kısa bir süre önce bizzat yönetici tarafından da resmileştirildi. Ryan çalışanlarına yaptığı şirket içi bir açıklamada, “Çok özel bir şirkette, harika insanlarla çalışarak sevdiğim bir işe sahip olma ayrıcalığına sahip bir şekilde ayrılıyorum” dedi.

    Jim Ryan’ın ayrılık sebebi, Kuzey Amerika ile Avrupa arasında bölünmüş olan iş ve kişisel yaşamı dengelemekte zorlandığı olarak belirtildi. Ryan son olarak vedasında şu cümlelere yer verdi: “Dünya çapında milyonlarca hayata dokunan ürünler üzerinde çalışma ayrıcalığına sahip olduğum için ayrılacağım; PlayStation her zaman hayatımın bir parçası olacak ve şirketin geleceği konusunda her zamankinden daha iyimserim.

    Jim Ryan’ın yerini kim alacak?

    Jim Ryan, Sony bünyesinde 30 yıl çalıştıktan sonra resmi olarak emekli olacak. Ryan’ın yerine geçecek isim henüz belirlenmese de bir süre için geçici olarak başka bir ismin görevde bulunacağı öğrenildi. Sony Interactive Entertainment (SIE) başkanı ve CEO pozisyonu geçici olarak Sony Group’un mevcut operasyonları ve finans müdürü Hiroki Totoki tarafından sağlanacak.

    PlayStation
    Görsel: Unsplash

    1994 yılında Sony ekibine katılan Jim Ryan, 2011 yılında şirkette sorumlu pozisyonlara gelmeye başladı. Sony’nin Avrupa oyunları bölümünün başına geçerek önemli bir kariyer sürdüren isim, 2019’da ise SIE başkanı olarak atandı. Ayrıca PlayStation adı altındaki tüm projelerin başına geçti. Ryan, PlayStation 5 oyun konsolunun piyasaya çıkışı ve PlayStation Plus‘ın yeniden tasarlanması gibi noktalarda başrol üstlendi.

    Phil Spencer’dan tebrik mesajı geldi

    Microsoft’un Xbox bölümü başkanı Phil Spencer, Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO’su Jim Ryan’a bir teşekkür mesajı paylaştı. Sony’nin 30 yıllık yöneticisinin emekliye ayrılma kararıyla ilgili Spencer, X platformu üzerinden bir açıklamada bulunarak rakibini övgü yağmuruna tuttu.

    “Jim Ryan sektörümüze büyük katkılarda bulundu ve PlayStation için azimli bir lider oldu. Bundan sonra yapacağı işte ona en iyisini diliyorum. Son 30 yılda toplum için yaptığın her şey için teşekkür ederim Jim.”

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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