PlayStation patronu Jim Ryan, Sony’den ayrılacak

Japon teknoloji devi Sony’nin PlayStation bölümünün başkanı koltuğunda oturan Jim Ryan 2024 yılında görevine istifa edecek. Ortaya çıkan bu bilgi ilk olarak Bloomberg yazarı Jason Schreier’den geldi. Sonrasında başka kaynaklardan da doğrulanan haber, kısa bir süre önce bizzat yönetici tarafından da resmileştirildi. Ryan çalışanlarına yaptığı şirket içi bir açıklamada, “Çok özel bir şirkette, harika insanlarla çalışarak sevdiğim bir işe sahip olma ayrıcalığına sahip bir şekilde ayrılıyorum” dedi.

Jim Ryan’ın ayrılık sebebi, Kuzey Amerika ile Avrupa arasında bölünmüş olan iş ve kişisel yaşamı dengelemekte zorlandığı olarak belirtildi. Ryan son olarak vedasında şu cümlelere yer verdi: “Dünya çapında milyonlarca hayata dokunan ürünler üzerinde çalışma ayrıcalığına sahip olduğum için ayrılacağım; PlayStation her zaman hayatımın bir parçası olacak ve şirketin geleceği konusunda her zamankinden daha iyimserim.”

Jim Ryan, Sony bünyesinde 30 yıl çalıştıktan sonra resmi olarak emekli olacak. Ryan’ın yerine geçecek isim henüz belirlenmese de bir süre için geçici olarak başka bir ismin görevde bulunacağı öğrenildi. Sony Interactive Entertainment (SIE) başkanı ve CEO pozisyonu geçici olarak Sony Group’un mevcut operasyonları ve finans müdürü Hiroki Totoki tarafından sağlanacak.

1994 yılında Sony ekibine katılan Jim Ryan, 2011 yılında şirkette sorumlu pozisyonlara gelmeye başladı. Sony’nin Avrupa oyunları bölümünün başına geçerek önemli bir kariyer sürdüren isim, 2019’da ise SIE başkanı olarak atandı. Ayrıca PlayStation adı altındaki tüm projelerin başına geçti. Ryan, PlayStation 5 oyun konsolunun piyasaya çıkışı ve PlayStation Plus‘ın yeniden tasarlanması gibi noktalarda başrol üstlendi.

Microsoft’un Xbox bölümü başkanı Phil Spencer, Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO’su Jim Ryan’a bir teşekkür mesajı paylaştı. Sony’nin 30 yıllık yöneticisinin emekliye ayrılma kararıyla ilgili Spencer, X platformu üzerinden bir açıklamada bulunarak rakibini övgü yağmuruna tuttu.

Jim Ryan has been a great contributor to our industry and a fierce leader for PlayStation. I wish him the best in what he does next. Thank you for all you’ve done for the community over the last 30 years, Jim.

