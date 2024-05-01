Performans canavarı Samsung Galaxy S23 FE için 5 bin 800 TL indirim

Samsung yeni bir telefon satın almak isteyen tüketiciler için ayrıcalıklı bir fırsatla karşımıza çıktı. Performans canavarı Samsung Galaxy S23 FE indirim avantajıyla tüketicilerin ilgisini üzerinde topladı. 5 bin 800 TL’lik bir indirim fırsatıyla listelenen model, uygun fiyata yüksek performanslı bir cihaz arayanlar için ideal bir seçenek olarak görülüyor.

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon ailesi olarak da bilinen S serisi modellerine her yıl uygun fiyatlı bir seçenek olarak getirdiği FE (Fan Edition) modelleri tüketiciler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralayan bu FE serisinin son üyesi olan Galaxy S23 FE de üst düzey bir performansa düşük fiyatlardan ulaşmak isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S23 FE indirimli fiyatı ne kadar?

Samsung’un fiyat-performans telefonu olan Galaxy S23 FE, şirketin resmi internet sitesinde 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 24 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Cihazın 256 GB depolamaya sahip sürümü ise 26 bin 999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Samsung Galaxy S23 FE şu anda 5 bin 800 TL indirim ayrıcalığıyla Hepsiburada platformu üzerinden 21 bin 200 TL karşılığında satılıyor. 256 GB dahili depolama alanına sahip model; grafit, krem, mor ve nane renk seçenekleriyle “Samsung Türkiye Garantili” olarak satılıyor.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

Performans canavarı Samsung telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekranla geliyor. Cihazın ön kısmında 10 MP’lik bir lens ile kaliteli selfie çekimleri ve görüntülü sohbet sağlanırken, arka tarafta yer alan üçlü kamera setiyle mobil fotoğrafçılar için gelişmiş bir deneyim yaratılıyor.

50 MP ana kamerayla gelen cihazda 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 8 MP telefoto lens bulunuyor. 25 watt hızlı şarjla karşımıza çıkan cihazda 4.500 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan One UI 5.1 arayüzüyle çalışan telefon, Android 14 tabanlı One UI 6’ya güncellenebiliyor.

Güçlü sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde mobil oyun deneyiminden konforlu video izleme deneyimine, fotoğraf/video çekiminden çoklu görevleri yerine getirmeye kadar hemen her işlem rahatlıkla yerine getirebiliyor. Samsung’un geliştirdiği Exynos 2200 çipinden güç alan telefon, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sağlıyor.

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