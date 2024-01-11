Özel ChatGPT sürümlerinin yer aldığı GPT Store açıldı

OpenAI, yeni sanal mağazası GPT Store ile karşımıza çıktı. Fakat şu anda bu hizmet, yalnızca platformun ücretli abonelerine özel olarak sunulmuş durumda. Metin ve resim oluşturmak için OpenAI’nin sunmuş olduğu GPT-4 ve DALL-E 3 modellerini kullanan öğelere ev sahipliği yapacak mağaza, nihayet kullanıcıların erişimine açıldı.

İlk olarak geçen yılın Kasım ayında kullanıcılara sunulmaya başlanan özelleştirilebilir GPT’ler, şirketin açıkladığı bilgilere göre şimdiye kadar toplamda 3 milyondan fazla sohbet botunun yaratılmasına imkan sağladı. OpenAI nihayet içerik üreticilerin bugünden itibaren mağazayı kullanabileceklerini belirtti.

GPT Store ücretli abonelerin erişimine sunuldu

OpenAI, GPT Store ile birlikte özelleştirilebilir GPT’lere olan erişimi daha kolay bir hale getirmeyi ve son dönemlerde hangi yapay zeka konularının gündem olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Şirket yeni hizmetiyle alakalı olarak şu ifadeler yer veriyor:

“Mağazada ortaklarımız ve topluluk tarafından geliştirilen çok çeşitli GPT’ler bulunur. DALL·E, yazma, araştırma, programlama, eğitim ve yaşam tarzı gibi kategorilerin yer aldığı topluluk liderlik panosunda popüler ve trend olan GPT’lere göz atın.”

Bununla birlikte şirket, içerik üreticileri ödüllendirmeyi de ihmal etmiyor. Bununla ilgili olarak resmi internet sitesinde açıklamada bulunan şirket, ilk çeyrekte en iyi içerik üreticileri ödüllendirmek için bir para kazanma programı başlatacaklarını bildirdi. Fakat ilk aşamada ödemelerin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılara sağlanacağı eklendi.

Öte yandan şirket, GPT Store’da öne çıkan GPT’ler hakkında da bilgi veriyor. Bunlar arasında sunum ve tasarım hazırlayabileceğiniz Canva, 200 milyondan fazla akademik makale sorgulayabileceğiniz Consensus ve kişiselleştirilmiş parkur önerilerine ev sahipliği yapan AllTrails gibi GPT’ler dikkat çekiyor.

OpenAI’nin yeni GPT mağazası yalnızca platformun ücretli aboneleri tarafından erişilebilecek. Ücretsiz bir şekilde hizmetten faydalanan kullanıcılar ne yazık ki GPT Store’a ulaşamayacak.

GPT Store’a nasıl ürün eklenir?

Şirket, kendi GPT’nizi oluşturmak için herhangi bir kodlama bilgisine sahip olmanız gerekmediğini vurgulayarak bu GPT’leri yine oldukça basit şekilde GPT Store’da paylaşabileceğinizi açıkladı. Bunun için yapmanız gereken işlemler ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: