Otomobil üreticisi Polestar’ın ilk telefonu ortaya çıktı

1996 yılında ünlü otomobil üreticisi Volvo markasının çatısı altında kurulan İsveç merkezli Polestar, akıllı telefon geliştiren otomotiv şirketleri arasında yerini alıyor. Şimdiye kadar üretmiş olduğu otomobillerle adından sıkça söz ettiren marka, çok yakında ilk akıllı telefonu ile hayranlarını yeni bir deneyime davet edecek.

Polestar’ın ilk akıllı telefonu çok yakında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen cihazın ilk ayrıntıları belli oldu. Telefonun detaylarını gözler önüne seren bir video, modelin tasarımına ve bazı özellikleri ile ilgili ayrıntıları da sergiliyor.

Polestar’ın ilk telefonu Meizu 20’ye benzer bir tasarımla gelecek

Cihaz, tıpkı Polestar gibi yine Geely grubunun bir parçası olan akıllı telefon üreticisi Meizu’nun geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Meziu 20 serisine benzer bir tasarıma sahip olacak.

Meizu 20 serisi ile aynı görsel kimliğe sahip olacak olan Polestar’ın ilk telefonu, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alacak. Telefonun kamera seti, dikey olarak yerleştirilmiş üç lense ev sahipliği yapacak.

Ana kamera f/1.9 diyafram aralığına sahip olacak ve 23 mm odak uzaklığı sunacak. Ultra geniş açılı lenste f/2.4 diyafram aralığı ve 15 mm odak uzaklığı yer alacak. Son olarak telefoto lenste f/2.0 diyafram açıklığı ve 70 mm odak uzaklığına izin verilecek. Öte yandan lenslerden bir tanesi, Polestar’ın araçlarındaki emniyet kemerlerinde tercih edilen renk tonunu çağrıştıran bir altın çerçeveyle gelecek.

Polestar imzalı akıllı telefon, ön kısımda ise düz bir ekrana sahip olacak. Üst tarafta ortalanmış dairesel bir kesikte selfie kamerasına yer verilecek. Telefonun sol yanında Polestar logosu taşınacak. Sağda ise güç düğmesi ve ses kontrol tuşları karşımıza çıkacak.

Android işletim sistemi ile çalışacak olan akıllı telefon, Polestar OS adlı özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüyle gelecek. Bu arayüzün Polestar ve Geely tarafından geliştirilen otomobillerin bilgi-eğlence sistemleriyle entegre bir şekilde çalışacağı tahmin ediliyor.

Teknik özellikleri neler olacak?

Merakla beklenen cihazın, Meizu 20 serisi ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacağı görülüyor. Dolayısıyla telefonun teknik özelliklerinin de yine bu cihazla birebir aynı kalabileceği tahmin ediliyor.

Polestar’ın resmi adı henüz açıklanmayan ilk telefonu, Meizu 20 ile aynı donanıma sahip olursa üç adet 50 MP sensörlü kamera, 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 120 Hz yenileme hızı gibi ilgi çekici özellikler sunacak.