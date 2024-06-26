Orta seviye canavarı Vivo T3 Pro 5G sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

Fiyat-performans odaklı bir telefon arayanlar için Vivo’nun çok yakında yeni bir modeli piyasaya sürülecek. Merakla beklenen Vivo T3 Pro 5G’nin teknik özellikleri sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek cihazla ilgili ilk ayrıntılar belli oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi, şimdiye kadar üst segment cihazlarda gördüğümüz birçok özelliği uygun fiyatlı yeni telefonunda karşımıza çıkarmaya odaklandı. Vivo’nun yeni telefonu IMEI veritabanında listelendi. Orta seviye pazarında öne çıkmaya hazırlanan ürünle ilgili birçok merak edilen detay belli oldu. İşte IMEI’de cihazla alakalı ortaya çıkan ayrıntılar…

Vivo T3 Pro 5G lansmanı için geri sayım başladı

Gizmochina’nın haberine göre “V2404” model numarası ile IMEI platformunda listelenen Vivo T3 Pro 5G’nin bazı detayları karşımıza çıktı. Fiyat-performans odaklı cihazdan neler bekleyebileceğimize dair birçok detay aydınlığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre ürün, Vivo T3’ün turboşarj destekli bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Aynı zamanda cihazın donanımında birçok iyileştirme gerçekleşecek. Bu iyileştirmeler arasında cihazın daha güçlü bir işlemci ile geleceği vurgulanıyor.

IMEI veritabanında ortaya çıkan Vivo T3 Pro 5G’nin teknik özellikleri hakkında şimdilik ne yazık ki herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak beklentilere göre ürün orta segment akıllı telefon pazarında tüketiciler için öne çıkabilmek adına rekabetçi bir fiyatla karşımıza çıkacak. Selefine göre çok daha yüksek performanslı bir donanım sunması beklenen model raflarda öne çıkan bir seçenek olacak.

Selefine benzer bir şekilde şık bir tasarıma sahip olacağı öne sürülen cihaz mobil fotoğrafçılar için daha yetenekli bir performans sunacak. Yonga seti ve pil kapasitesi konusunda iyileştirmeler beklenen telefon, IMEI veritabanında görülmesi ile birlikte muhtemelen çok yakında piyasaya sürülecek. Bilindiği üzere bu tür sertifikalar, ürünlerin lansmanına oldukça kısa bir süre kaldığına ve cihazların tüketicilerle buluşmasına neredeyse hazır olduğuna işaret ediyor.

Vivo T3 Pro 5G’nin selefi olarak bilinen ve bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen Vivo T3 modeli 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekranla kullanıcılarla buluşmuştu. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 yonga setiyle çalışan modelde 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 16 MP ön kamerayla geldi. Cihazda 44 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

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