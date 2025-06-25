OPPO Reno 14F 5G iddialı pil ömrüyle çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO Reno 14F 5G rekabetçi fiyat etiketiyle resmen duyuruldu.

Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden güç alan telefon, 6.000 mAh pil kapasitesi sunuyor.

12 GB'a kadar RAM kapasitesine sahip olan telefon 50 MP ana sensörlü üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkıyor.

OPPO bugün Tayvan pazarında Reno 14 serisinin üçüncü üyesini piyasaya sundu. Fiyat-performans deneyimine odaklanan OPPO Reno 14F 5G cihazı resmen duyuruldu. Cihaz dayanıklılık ve bataryaya odaklanan uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun öne çıkan noktalara baktığımızda OPPO Reno 14F 5G modeli akıcılığı iyi bir AMOLED ekran, ortalamanın üzerinde pil kapasitesi, Android 15 işletim sistemi, 12 GB’a kadar RAM ve rekabetçi bir fiyat etiketine ev sahipliği yapıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

OPPO Reno 14F 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,83 inç AMOLED ekran (2.372 x 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,83 inç AMOLED ekran (2.372 x 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

45W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları Ağırlık: 180 gram

OPPO Reno 14F 5G cihazı Full HD+ çözünürlük (2.372 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1.400 nit maksimum parlaklık, AGC Dragontrail DT-STAR D+ koruması ve ekranın ıslak ellerle bile çalışabileceği bir moda sahip 6,83 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

GSMArena’ya göre yeni OPPO telefonu 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM, 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor. 4290 mm² buhar odası bulunan Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti bulunuyor. 45W hızlı şarjlı cihazda 6.000 mAh pil kapasitesi mevcut.

Orta sınıf akıllı telefon optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel Sony IMX882 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve 2 megapiksel makro sensör ile geliyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için otomatik odaklama özelliğine sahip 32 megapiksel ön sensör yer alıyor.

Reno 14F 5G, OPPO AI ile yapay zeka özellikleri getiren Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü ile hizmet veriyor. Bu özellikler arasında AI Flash Livephoto, AI Livephoto Export, AI Recompose, AI Perfect Shot ve AI Style Transfer gibi ilgi çekici seçenekler bulunuyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, ekran altı parmak izi okuyucu ve su/toza dayanıklılık için IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları yer alıyor. Boyutlar açısından sadece 7,74 milimetre kalınlığında olan cihaz, 180 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor.

OPPO Reno 14F 5G fiyatı

İlk olarak Tayvan’da satışa çıkan telefon Glossy Pink, Colorful Blue ve Tranquil Green renk seçenekleriyle listeleniyor. Cihaz 12.990 NTD (yaklaşık 17 bin TL) başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.