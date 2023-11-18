OPPO Reno 11 teknik özellikleri ortaya çıktı

OPPO çok yakında yeni akıllı telefon modelleri ile hayranları karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen OPPO Reno 11 serisi önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak. Toplamda iki modelden oluşacak seride standart modelin yanı sıra Reno 11 Pro modeline yer verilecek. Lansman etkinliği için geri sayım devam ederken, cihazın teknik özellikleri de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şirket, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, yeni akıllı telefon serisi ile ilgili sürpriz bazı ayrıntıları açıkladı. Bir süredir cihazın işlemcisiyle alakalı bazı iddialar gündeme geliyordu. OPPO bu spekülasyonlara noktayı koydu ve önemli doğrulamalarda bulundu. İşte detaylar…

OPPO Reno 11, Dimensity 8200 işlemciye sahip olacak

OPPO’nun yayınladığı teaser görüntülerinden bir tanesi, serinin standart modeli olan Reno 11’in geçen yılın sonunda piyasaya çıkan ve şimdiye kadar Vivo V29 Pro, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E ve OPPO Reno 10 Pro gibi telefonlarda karşımıza çıkan MediaTek imzalı Dimensity 8200 çipinden güç alacağını onayladı. Merakla beklenen telefon, Google’ın yeni Android 14 işletim sisteminden güç alacak. Bununla birlikte cihazda şirketin özel olarak geliştirdiği ColorOS 14 arayüzüne yer verilecek.

Öte yandan yayınlanan tanıtım görsellerinde, merakla beklenen akıllı telefon ailesinin, şu anda OPPO Find X6 Pro’da da kullanılan üst düzey fotoğraf algoritmalarına sahip olacağının sinyallerini veriyor. Bu iddialı özelliklerin serinin iki cihazında da yer alacağı tahmin ediliyor. Bu sayede şirket, kendi segmentinde en çok satan modeller arasına girmeyi hedefliyor.

OPPO Reno 11’in diğer teknik özellikleri

Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, seride yer alacak iki cihazın da ön tarafta merkezi bir delik çentik, yanlara kavisli bir ekran ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen yüksek çözünürlüklü OLED panellere sahip olacağına işaret ediyordu.

OPPO Reno 11 modelinde 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.8000 mAh pil kapasitesi bekleniyor. Bununla birlikte cihazın yeni 50 MP Sony LYTIA LYT600 sensörüne sahip ilk telefonlardan biri olacağı düşünülüyor.

Reno 11 Pro’da ise 80 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil kapasitesi yer alacağı düşünülüyor. Bu sürümde Dimensity 8200 yerine Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipinin yer alabileceği öne sürülüyor. Öte yandan cihazda optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony IMX890 sensörün yer alacağı aktarılıyor.

OPPO Reno 11 ve Reno 11 Pro modelleri 23 Kasım tarihinde Çin pazarında resmen piyasaya çıkacak. Serinin küresel pazarda ne zaman raflara geleceği ise şimdilik bilinmiyor.