OPPO Reno 10 serisi global pazar için tanıtıldı

OPPO Reno 10 akıllı telefon ailesi dünya çapında lanse edildi. İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan model, küresel pazardaki yolculuğuna ise Malezya’da başladı. Pek çok kişi söz konusu cihazların Çin sürümleri ile global versiyonlarının aynı olacağını tahmin ederken, şirket bu anlamda büyük bir sürpriz gerçekleştirdi. Seride yer alan modellerin, Çin pazarındaki versiyonlarından farklı özellikler taşıdığı görüldü.

Şık bir tasarım ile karşımıza çıkan yeni akıllı telefon serisi, güçlü bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Her üç model de büyük boyutta ekranlarla birlikte OLED panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi, HDR10+ desteği, 120 Hz yenileme hızı, üçlü arka kamera modülü, 32 MP selfie kamerası ve Android 13 işletim sistemi gibi ortak özellikler taşıyor. İşte detaylar…

OPPO Reno 10 serisi performans canavarı bir donanım sunuyor

Serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan Reno 10 Pro+ seçeneği; Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ve ekran altı biyometrik sensörüyle iddialı geliyor. Aynı zamanda cihazda 100 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 4.700 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

OPPO Reno 10 modeli 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelirken, 67 watt hızlı şarj sunuyor. Reno 10 Pro modelinde ise 4.600 mAh pil ve 80 watt hızlı şarja izin veriliyor. Bu anlamda cihazlar, Çin sürümüyle farklılık içeriyor. Çin’deki sürümde her iki modelde de 4.600 mAh batarya bulunuyor; aynı zamanda temel modelde 80 watt, Pro seçeneğinde ise 100 watt hızlı şarjdan yararlanılıyordu.

Çin sürümü ile global versiyonlar arasında önemli başka farklılıklar da karşımıza çıkıyor. Çin’deki versiyonda standart model Snapdragon 778G işlemciyle gelirken, Reno 10 Pro’da ise Dimenisty 8200 işlemcisi kullanılıyordu. Global sürümde temel model Dimensity 7050 işlemciyle, daha gelişmiş olan Pro sürümüyse Snapdragon 778G işlemciyle tüketicilere sunuluyor.

OPPO Reno 10 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç OLED, HDR10+ desteği ve 120Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR5

Dahili depolama alanı: 256 GB UFS 3.1

Ana kamera: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 MP ana kamera, 32 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens

Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

Batarya: 5.000 mAh pil ve 67 watt hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 10 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç OLED, HDR10+ desteği ve 120Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç OLED, HDR10+ desteği ve 120Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snadpragon 778G

Qualcomm Snadpragon 778G RAM kapasitesi: 12 GB LPDDR5

12 GB LPDDR5 Dahili depolama alanı: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Ana kamera: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 32 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 32 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Batarya: 4.600 mAh pil ve 80 watt hızlı şarj desteği

4.600 mAh pil ve 80 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 10 Pro+ özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç OLED, HDR10+ desteği ve 120Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,74 inç OLED, HDR10+ desteği ve 120Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM kapasitesi: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Dahili depolama alanı: 256 GB ve 256 GB UFS 3.1

256 GB ve 256 GB UFS 3.1 Ana kamera: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 MP ana kamera, 64 MP periskop lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 MP ana kamera, 64 MP periskop lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Batarya: 4.700 mAh pil ve 100 watt hızlı şarj desteği

4.700 mAh pil ve 100 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 10 serisinin global fiyatları belli oldu

OPPO’nun yeni akıllı telefon ailesi 14 Temmuz’a kadar markanın resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılacak. Normal satışlar ise ertesi gün başlayacak. İlk olarak Malezya pazarında satışa çıkan telefonlar, muhtemelen ilerleyen haftalarda diğer ülkelerde de raflara gelmeye başlayacak. Türkiye’de de satışa sunulması beklenen serinin fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: