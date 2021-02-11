OpenPayd en etkili fintech şirketlerinden biri seçildi

Finansal hizmetler sektörü, geleneksel finansal yöntemleri dönüşmek zorunda bırakan ve sonu gelmeyen teknolojik gelişmeler sayesinde yıldırım hızında gelişmeye devam ediyor. Teknolojinin gücünü ardında alan fintech şirketleri, gün geçtikçe mobil bankacılık, açık bankacılık ve finansal hizmetler sunmak için diğer birçok yönteme odaklanmış durumdalar.

OpenPayd de bu şirketlerde biri. İşletmelerin küresel olarak büyümesine yardımcı olmak amacıyla yenilikçi bankacılık ve ödeme çözümleri sunan ve en hızlı büyüyen fintech şirketlerinden birisidir.

Kurucusu, Dr. Ozan Ozerk ve CEO’su Iana Dimitrova‘nın, sıkı çalışması ve bağlılığı sayesinde OpenPayd, 2020’de izlenecek en etkili fintech şirketlerinden biri olarak yerini aldı. Bu, fintech ile ilgili her konuda en saygın kaynaklarından biri olan Harrington Starr’ın Financial Technologist dergisi tarafından da doğrulanmış durumda.

2020’de izlenecek en iyi fintech trendleri

Derginin son sayısı, yeni nesil fintech şirketlerini listelemeye başlamadan önce heyecan verici bir girişle karşımıza çıkıyor. Giriş kısmında, 2020’de izlenmesi gereken en önemli fintech trendlerine değiniliyor.

Bunlardan bazıları dijital bankacılık, RegTech (düzenleyici teknoloji), blok zinciri (blockchain) teknolojisi, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ile maliyetleri düşürme, siber güvenliği geliştirme, yapay zeka (AI) kullanım alanları, chatbot ve hizmetleri hiper- kişiselleştirmek için büyük veri (big data) kullanımını içeriyor.

Diğer birkaç trend arasında finansal katılım ve mobil ödeme yeniliği de yer alıyor.

Bu son iki trend, OpenPayd’in kurumsal bankacılık ve ödeme hizmetlerini dönüştürmek ve geliştirmek için izlediği temel yollardan sadece bazıları.

Şirket inovasyona ve finansal kapsayıcılığa her şeyden çok değer vererek, işletmelerin sürekli olarak gelişmesine ve yeni gelir fırsatlarını aralamalarına yardımcı oluyor.

Fintech sektöründe değişime öncülük edenler

Financial Technologist dergisinin OpenPayd’i 2020’nin en etkili fintech şirketlerinden biri olarak kabul etmesinin birkaç nedeni var.

OpenPayd, son teknolojiden yararlanarak çözümler sunuyor ve platformuna sürekli yeni özellikler ekliyor. Şirketin küresel lisans ağını ve modüler teknolojisi platformunu öne çıkaran işte bu eşsiz özellikleri. Bu özellikler, finansal yönetimi basitleştiriyor ve çevrimiçi işlemleri hızlı, sorunsuz ve güvenli bir hale getiriyor.

Ozan Özerk, Iana Dimitrova ve ekipleri, tek API entegrasyonu aracılığıyla kesintisiz uluslararası bankacılık ve ödeme hizmetleri sağlamak için durmadan çalışıyor.

Her şirketin mükemmelliğe ulaşmak için ihtiyaç duyduğu fintech konusunda tutkuları hayli büyük. İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve finansal hizmetlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için birçok yenilikçi çözümler sunuyorlar.

Tutkuları, güvenleri, aile-benzeri bir kurum yapısının olması, iletişimleri ve sıkı çalışmaları, onları sürekli gelişmeye iten en büyük motivasyonları.

Iana Dimitrova’nın dediği gibi, “Financial Technologist’in en etkili fintech şirketleri listesine dahil edilmemiz, her bir OpenPayd ekip arkadaşımızın sıkı çalışmasının gerçek bir kanıtıdır.”

“Fintech Power 50” yıllık rehberini açıkladı

OpenPayd’in arkasındaki yenilikçi ekip başka bir önemli listeye daha dahil edilmiş durumda. “Fintech Power 50” yıllık rehberi, fintech sektörüne hakim olan ve onu şekillendiren bazı önde gelen şirketleri ve vizyonerleri dahil ediyor.

Diğer yenilikçi şirketlerle birlikte böylesine önemli bir referansa dahil olmanın büyük bir ayrıcalık öldüğünü söylemek mümkün. Bu ayrıcalık, misyonunuzu, vizyonunuzu, değerlerinizi ve hedeflerinizi destekleyerek, yeni hedeflere ve ufuklara ulaşmak için ekstra yol kat etmeye devam etmeniz için size ilham veriyor.

Sınır ötesi ödemelerde en iyi global şirketlerin yer aldığı “FXC İntelligence” listesinde OpenPayd de var

OpenPayd başka bir listede daha yer alıyor. Bu seferki liste ise, FXC Intelligence tarafından hazırlanan önemli bir raporu içeriyor.

FXC Intelligence, OpenPayd’inde hizmetlerinden biri olan sınır ötesi ödemelere odaklanan lider bir finansal veri şirketi olarak konumlanıyor.

Şirket, dünya çapında 14 binden fazla fintech şirketini takip ederek ve iş zekasını kullanarak bankalara, yatırımcılara ve ödeme şirketlerine doğru küresel ödeme verileri sağlıyor.

OpenPayd’in, FXC Intelligence’ın sınır ötesi ödemelerde en iyi 150 küresel şirket listesinde yer alması bu anlamda çok şey ifade ediyor.