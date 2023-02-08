OnePlus Pad güçlü özellikleri ile tanıtıldı

OnePlus ilk tablet cihazı ile hayranlarının karşısına çıktı. Çinli teknoloji şirketi, OnePlus Pad adlı tabletini resmen tanıttı. Bir süredir hakkında pek çok sızıntı iddiası ile gündeme gelen cihazın merak edilen tüm teknik özellikleri açıklandı.

OnePlus Pad’in öne çıkan özellikleri arasında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9000 işlemcisi yer alıyor. Devasa bir ekranla gelen tablette dijital çizim yapmak isteyenler için kalem desteği de bulunuyor. 11,6 inç kavisli ekranla gelen cihazda modern tasarım ve güçlü bir donanım karşımıza çıkıyor.

OnePlus Pad özellikleri

Boyut ve ağırlık : 258 x 189,4 x 6,5 mm (10,16 x 7,46 x 0,26 inç), 552 gram

: 258 x 189,4 x 6,5 mm (10,16 x 7,46 x 0,26 inç), 552 gram Ekran : 11,6 inç IPS LCD panel, Dolby Vision, 144 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık, 2000 x 2800 piksel çözünürlük kalitesi, yüzde 84,2 ekran-gövde oranı

: 11,6 inç IPS LCD panel, Dolby Vision, 144 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık, 2000 x 2800 piksel çözünürlük kalitesi, yüzde 84,2 ekran-gövde oranı İşlemci : Sekiz çekirdekli (1×3,05 GHz Cortex-X2 ve 3×2,85 GHz Cortex-A710 ve 4×1,80 GHz Cortex-A510) MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) işlemci, Mali-G710 MC10 grafik kartı

: Sekiz çekirdekli (1×3,05 GHz Cortex-X2 ve 3×2,85 GHz Cortex-A710 ve 4×1,80 GHz Cortex-A510) MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) işlemci, Mali-G710 MC10 grafik kartı Dahili depolama alanı : 128 GB

: 128 GB RAM kapasitesi : 8 GB ve 12 GB RAM

: 8 GB ve 12 GB RAM Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Arka kamera : 13 MP ana kamera

: 13 MP ana kamera Batarya : 9510 mAh pil kapasitesi, 67 watt hızlı şarj desteği

: 9510 mAh pil kapasitesi, 67 watt hızlı şarj desteği Renk seçenekleri : Yeşil

: Yeşil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13 kullanıcı arayüzü

Modern bir tasarıma, sağlam bir yapıya ve güçlü özelliklere ev sahipliği yapan OnePlus Pad, uluslararası pazarda boy göstermeye başladı. Şirketin açıkladığı bilgilere göre cihazın ön yüzünde 2.5D kavisli kenarlar ve 144 Hz yenileme hızına sahip 11,6 inç IPS LCD panel yer alıyor. 6,54 mm’lik ince çerçevesi ile dikkatleri üzerine çeken cihazda yüzde 88 ekran-gövde oranı bulunuyor. 2000 x 2800 piksel çözünürlük kalitesi sağlanıyor.

Ön tarafta 8 MP selfie kamerası taşıyan OnePlus tableti, arka kısımda ise 13 MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor. 12 GB RAM kapasitesi sunan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9000 işlemci sayesinde güçlü bir performans elde ediliyor. 128 GB dahili depolama alanı sunan model, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan OxygenOS 13 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

OnePlus Pad, 9510 mAh pil kapasitesi ile olağanüstü bir batarya deneyimi sunuyor. 67 watt hızlı şarj desteği sayesinde cihazın yalnızca 1 saat 20 dakikada tam doluma ulaşabildiği belirtiliyor. Öte yandan bu pil gücüyle beraber tabletin 14 saatten fazla bir süre boyunca video oynatma ve bir aya kadar bekleme modu garanti ettiğinin altı çiziliyor.

Dolby Atmos desteğiyle gelen cihazda manyetik klavye ve kalem desteği de yer alıyor. Yeşil renkli tasarımıyla piyasada boy gösterecek olan cihazın fiyatları ise şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Nisan ayında satışa sunulacak OnePlus Pad’in fiyatı muhtemelen ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.