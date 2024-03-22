OnePlus Nord 4 özellikleri lansman öncesi sızdırıldı

OnePlus Nord 4 çok yakında piyasaya çıkacak. Kısa süre önce şirket, OnePlus Ace 3V cihazıyla karşımıza çıkarak Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipine sahip ilk telefonu tüketicilere sunmuştu. Gelişmiş bir performansa kapı aralayan cihaz, iddialara göre küresel pazarda Nord 4 adı altında raflarda boy gösterecek.

Cihazlarını farklı pazarlar için yeniden markalandırma konusunda geçmişte de sıklıkla benzer örneklerle karşımıza çıkan şirket, Max geçen yılın Mart ayında piyasaya sunulan Ace 2V cihazından yalnızca birkaç ay sonra aynı modelin farklı bir versiyonu olarak da nitelendirilen Nord 3’ü piyasaya sürmüştü.

Bu iki model yalnızca kamera setinde birtakım farklılıklar gösterirken, genel anlamda cihazların donanımı neredeyse birebir aynı kalmıştı. Şimdiyse şirket aynı pazarlama stratejisini Ace 3V ve Nord 4 modelleri arasında da uygulamayı amaçlıyor.

OnePlus Nord 4’ten neler bekleniyor?

OnePlus Nord 4 teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Max Jambor’un X hesabından yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen telefonun donanımıyla alakalı birçok sürpriz detay geldi. Modelin Ace 3V ile oldukça benzerlik taşıyacağı söylenirken, pek çok özelliğinin aynı şekilde korunacağı da vurgulanıyor.

OnePlus’ın yakında küresel pazarda boy gösterecek yeni telefonu, tıpkı Ace 3V gibi 1,5K çözünürlük kalitesi, 2.150 nit tepe parlaklık ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızına sahip 6,64 inç düz OLED ekranla karşımıza çıkacak.

İddialara göre cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga setiyle çalışacak. 100 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 5.500 mAh pil kapasitesi taşınacak. 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’A kadar dahili depolama alanı beklenen cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Öte yandan ürün, üç büyük Android güncellemesi almaya hak kazanacak. Dört yıla kadar da güvenlik güncellemelerinden yararlandırılacak.

Yakın zaman önce piyasaya çıkan OnePlus Ace 3V modeli mobil fotoğrafçılar için gelişmiş bir performans vaat ediyor. 16 MP ön kameraya sahip cihazın arka kısmında optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera ve 8 MP’lik bir ultra geniş açılı lens taşınıyor. Fakat bu durum muhtemelen OnePlus Nord 4’te daha farklı olacak. Şirket büyük olasılıkla kamera setinde bazı sınırlamalar gerçekleştirecek.