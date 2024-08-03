NVIDIA GeForce RTX 3060, Steam ekran kartı sıralamasında lider oldu

Steam donanım ve yazılım anketi verilerine göre NVIDIA GeForce RTX 3060 platformda oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı oldu. NVIDIA’nın geliştirdiği performans canavarı ekran kartı her geçen gün popülaritesini artırmaya devam ederek daha fazla oyunsever tarafından rağbet görüyor. 12 GB VRAM ile güçlendirilip Ray Tracing ve DLLS 2.0 gibi özellikleri destekleyen popüler ekran kartının özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Çekirdek hızı: 1320 MHz / Maksimum: 1837 MHz

1320 MHz / Maksimum: 1837 MHz Bellek tipi: GDDR6

GDDR6 Verimli bellek hızı: 15000 MHz

15000 MHz PCI Express (PCIe) Sürümü: 4 PCIe

4 PCIe Görüntü Üretim Üniteleri (ROPs): 64 ROPs

64 ROPs Yarı iletken boyutu: 8 nm

Steam’de en popüler olan ekran kartları (Temmuz 2024)

GeForce RTX 3060 aylardır olduğu gibi Temmuz 2024 döneminde de yine Steam ekran kartları sıralamasında liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. NVIDIA’nın popüler ekran kartı bir önceki aya göre yüzde 0,22 oranında popülaritesini artırıyor.

Listede dikkat çeken bir diğer ekran kartıysa yine NVIDIA tarafından geliştirilen GeForce RTX 4060 oluyor. Bu ekran kartı her ne kadar beşinci basamakta yer alsa da popülerliğini yüzde 0,45 oranında artırarak listedeki tüm ekran kartlarından daha hızlı bir büyüme kaydediyor.

Dizüstü bilgisayar segmentinde ise GeForce RTX 4060 sıralamada liderliği üstleniyor. NVIDIA GeForce RTX 3060 ise Steam tarafından paylaşılan listede laptop kategorisinde bir alt basamakta kalıyor. Her iki segmentte de NVIDIA ekran kartları başarısını ispatlayarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Steam ayrıca orta seviye ekran kartları ile ilgili de veriler paylaştı. Bu bağlamda GeForce RTX 4060 Ti ve GeForce RTX 4070 pazar paylarında yüzde 0,37 oranında büyüme elde etti. RTX 4070 Ti ve RTX 4090 gibi daha pahalı ekran kartları ise sıralamada ciddi bir kayıp ile karşı karşıya kaldı.

Üretmiş olduğu ekran kartları ile adından sıkça söz ettiren NVIDIA pazarda ciddi bir büyüme yakaladı. NVIDIA’nın sıralamada pazar payı yüzde 76,92 oranında devasa bir seviyeye çıktı. AMD ve Intel ise bu dönemde ciddi kayıplar yaşayarak sırasıyla yüzde 15,17 ve yüzde 7,57 oranlarına geriledi.

Son olarak Steam tarafından paylaşılan işlemci popülaritesine ilişkin verilerden de bahsetmekte yarar var. Intel bu pazarda yüzde 66,63 oranıyla zirveye çıkıyor. AMD ise yüzde 33,37’lik pay sağlıyor. Yakın zamanda bilgisayar üreticilerinin Qualcomm çiplerine yatırım yapmaları ise ilerleyen dönemde bu sıralamanın değişkenlik gösterebileceğine işaret ediyor.