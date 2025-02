Nothing Phone (2a) Plus fütüristik tasarımıyla Türkiye’de: İşte fiyatı

Fütüristik tasarımıyla adından söz ettiren Nothing Phone (2a) Plus nihayet Türkiye'ye geldi.

12 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip model 23 bin 999 TL'den tüketicilerle buluştu.

Merakla beklenen cihaz Siyah, Gri ve Community Edition (Yeşil) renk seçenekleriyle satışa çıktı.

Nothing yenilikçi teknolojilere ve fütüristik bir tasarıma sahip olan telefonunu ülkemize getirdi. Geçen yılın Temmuz ayında resmi olarak piyasaya duyurulan Nothing Phone (2a) Plus modeli nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Cihaz çeşitli teknoloji mağazalarında ve internet platformlarında alıcılarla buluştu.

Görkemli tasarımının yanı sıra orta seviye akıllı telefon pazarı için son derece güçlü teknik özellikleri ile de dikkatleri üzerinde toplayan model henüz ilk günden yoğun bir ilgiyle karşılandı. Glyph arayüzü ve premium görünümüyle adından söz ettiren cihaz, yeni bir Android telefon satın almak isteyenler için ilgi çekici seçenekler arasına yerleşiyor. İşte Nothing Phone (2a) Plus’ın özellikleri, Türkiye satış fiyatı ve merak edilen diğer tüm ayrıntıları…

Nothing Phone (2a) Plus’ın Türkiye fiyatı ne kadar?

OnePlus’ın kurucu ortakları arasında yer alan Carl Pei tarafından yaratılan Nothing markası bir süredir Türkiye’de de resmi olarak faaliyet gösteriyor. Evofone aracılığıyla ürünlerini ülkemize getiren şirket, şimdi orta segment pazarına yönelik yeni cihazını da tüketicilere sundu. Cihaz Nothing Türkiye Garantili olarak satışa çıktı.

Nothing Phone (2a) Plus modelinin Türkiye fiyatı 23 bin 999 TL olarak açıklandı. Gelişmiş özellikleri ve etkileyici tasarımıyla adından söz ettiren model, 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanıyla raflarda boy göstermeye başladı. Modelin renk seçenekleri arasında Siyah, Gri ve Community Edition (Yeşil) yer alıyor.

Nothing Phone (2a) Plus’ı satın alan tüketicilerin kutudan şu içeriklerle karşılaşacakları belirtiliyor:

Nothing Phone (2A) Plus 100 cm Nothing Kablosu (C-C) Ekran Koruyucu (önceden uygulanmış) SIM tepsisi çıkarma aracı Güvenlik kartı

Nothing Phone (2a) Plus teknik özellikleri