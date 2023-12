Türkiye’de de satışa çıkacak uygun fiyatlı Nothing Phone (2a) yolda

OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing şirketi sıra dışı tasarımlara sahip ürünleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Geçen yıl Nothing Phone (1) adlı ilgi çekici akıllı telefonuyla hayranları karşısına çıkan marka, geçtiğimiz aylarda ise serinin ikinci telefonu olan Nothing Phone (2) modelini piyasaya sunmuştu. Şimdi ise şirket, bu iki modelin ara seçeneği olacak Nothing Phone (2a) için hazırlıklara başladı.

Nothing’in yeni cihazı, uygun fiyatlı telefon arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. Şirketin sıra dışı ilginç tasarımını bünyesinde taşımaya devam edecek model, fiyat-performans odaklı bir opsiyon olarak raflarda boy gösterecek. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapan marka, muhtemelen modeli ülkemizde de satışa sunacak. Merakla beklenen telefonla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

Sanju Choudhary adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre uygun fiyatlı Nothing Phone (2a), AIN142 model numarası ile gelecek. Ortaya çıkan ilk detaylara göre cihaz, pürüzsüz ve sürükleyici bir ekran deneyimine ev sahipliği yapacak.

120 Hz yenileme hızıyla birlikte akıcı bir deneyim sunacak şirket, 6,7 inç AMOLED panel sunacak. Telefonun ön tarafında selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 16 MP’lik bir sensör yer alacak. Cihazın arka kısmında ise 50 MP ana kamera bulunacak. Geniş bir batarya kapasitesine sahip olacak telefonda 4.920 mAh pil taşınacak.

{Exclusive}

A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work 🔥

✅Model Number :- AIN142

✅Name :- Nothing Phone 2a

Some known information i got :-

✅6.7 inch AMOLED screen

✅Centre alligned punch Hole display

✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtIt

— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 27, 2023