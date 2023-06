Nothing Phone (2) çıkış tarihi resmen açıklandı

OnePlus’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su olan Carl Pei tarafından geçtiğimiz yıllarda kurulan Nothing şirketi hızlı bir şekilde piyasada kendine önemli bir yer edindi. Şu anda Nothing Phone (1) adlı akıllı telefon modeli ve Nothing Ear (1) kablosuz kulaklık modeliyle kısıtlı bir ürün portföyüne sahip olan şirket, çok yakında Nothing Phone (2) isimli yeni telefonunu hayranlarıyla buluşturacak.

Bu yılın başlarında şirket, Nothing Phone (2) çıkış tarihi için sene sonuna kadar zaman vermişti. Ancak anlaşılan o ki ekip ellerini çabuk tuttu. Pek çok kişinin büyük bir heyecanla beklediği akıllı telefon modeli için geri sayım resmen başladı. Şirketin resmi internet sitesi üzerinden telefonunun lansman tarihi doğrulandı. İşte detaylar…

Nothing Phone (2) önümüzdeki ay çıkacak

Nothing, üst düzey donanımı ile dikkatleri üzerine çekecek ve Android rakiplerinden yine oldukça farklı bir görünümle karşımıza çıkacak olan yeni akıllı telefonu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin internet sitesinde, merakla beklenen modelin 11 Temmuz tarihinde piyasaya çıkacağı açıklandı. Ürün sayfasında şirket, telefonu piyasaya sürmek için online bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Firma, cihazla ilgilenen kullanıcıları, modelin birkaç LED şeride sahip arka aydınlatma sistemine gönderme yaparak, “parlak tarafa” gitmeye davet etti.

Nothing Phone (2) çıkış tarihi belli olsa da cihazla ilgili henüz ne yazık ki pek fazla bilgiye sahip değiliz. Fakat söylentilere göre cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen ve geçen yıl piyasaya sürülen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alacak. Böylelikle şirket, birinci sınıf bir donanıma ev sahipliği yapan ilk telefonunu piyasaya sunacak.

Nothing kurucusu ve CEO’su Carl Pei, merakla beklenen modelin Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle değil, Snadpragon 8+ Gen 1 ile geleceğini zaten doğrulamıştı. Bunun sebebi olarak ise söz konusu işlemcinin yüzde 80’e kadar daha fazla hız gösterdiği belirtilmişti. Son dönemlerde yoğun bir şekilde kullanılan ve devamlı olarak güncellenen yonga setine ek olarak cihazda 4.700 mAh pil kapasitesi yer alacağı da açıklanmıştı.

Birinci nesil model ile karşılaştırıldığında, halefinin 200 mAh daha büyük bir batarya taşıyacağı anlaşılıyor. Bilindiği üzere Android dünyasında orta seviye akıllı telefon pazarında standart pil kapasitesi 5.000 mAh haline geldi. Bu standartların küçük bir miktar altında kalacak Nothing cihazı, yine de 3.200 mAh bataryaya sahip olan iPhone 14 Pro ile karşılaştırıldığında hala rekabetçi bir performans vaat edecek gibi görünüyor.