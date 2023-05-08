Nisan ayının en çok indirilen PlayStation oyunları

Sony, Nisan 2023’ün en çok indirilen PlayStation oyunları hakkında bilgi verdi. Bilindiği üzere Japon teknoloji devi, her ay düzenli olarak PlayStation Store mağazasında gerçekleşen kullanıcı hareketlerini yakından takip ediyor ve aya damgasını vuran oyunları hayranlarıyla paylaşmayı sürdürüyor. Bu bağlamda açıklanan son rapor PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunlarının yanı sıra, PS VR2 ve PSVR cihazlarını da kapsıyor.
Birbirinden heyecan verici yapımların boy gösterdiği liste beşe ayrılıyor. PS4, PS5, PSVR ve PS VR2’nin yanı sıra oynaması ücretsiz oyunlar için de ayrı bir parantez açılıyor. İşte Nisan ayının en çok indirilen oyunları…
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları
Respawn Entertainment tarafından geliştirilip Electronic Arts etiketi ile 28 Nisan tarihinde piyasaya çıkan STAR WARS Jedi: Survivor kısa sürede büyük bir ilgi toplayarak geçen ayın en çok indirilen PlayStation 5 oyunu oldu. 2019’da yayınlanan STAR WARS Jedi: Fallen Order’ın devamı niteliğindeki oyun, listenin zirvesinde kendine yer buldu.
- STAR WARS Jedi: Survivor
- Dead Island 2
- Grand Theft Auto V
- FIFA 23
- Call of Duty: Modern Warfare II
- NBA 2K23
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil 4
- Far Cry 6
- Dredge
- Cyberpunk 2077
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- EA Sports PGA Tour
- WWE 2K23
- Gran Turismo 7
- Diablo II: Resurrected
- Among Us
- Watch Dogs: Legion
- Assassin’s Creed Valhalla
- The Witcher 3: Wild Hunt
En çok indirilen PlayStation 4 oyunları
Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan The Last of Us Part II, 2013 yılında yayınlanan The Last of Us’ın devamı niteliğinde oyuncularla buluştu. 2020 yılında PlayStation 4 oyun konsolu için yayınlanan yapım, Nisan 2023’ün en çok indirilen PS4 oyunu oldu.
- The Last of Us Part II
- FIFA 23
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
- A Way Out
- Gang Beast
- EA Sprots UFC 4
- NBA 2K23
- ARK: Survival Evolved
- theHunter: Call of the Wild
- Call of Duty: Modern Warfare II
- The Forest
- 7 Days To Die
- The Last of Us Remastered
- Monopoly Plus
- Dead Island 2
- Tekken 7
- Star Wars Battlefrond II
- Batman: Arkham Knight
En çok indirilen PS VR2 oyunları
Nisan 2023’ün en çok indirilen PlayStation VR2 oyunu olan Pavlov, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Oyuncular, çeşitli haritalarda rakipleri ile ya da yapay zekaya karşı mücadele gösteriyor. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift ve Windows Mixed Reality platformlarında olduğu gibi PS VR2’de de çok satan bu yapım, listenin zirvesinde kendine yer buldu.
- Pavlov
- Creed: Rise to Glory – Championship Edition
- Kayak VR: Mirage
- The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
- Job Simulator
- The Dark Pictures: Switchback
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
- Synth Riders
- Swordsman VR
- PISTOL WHIP
En çok indirilen PSVR oyunları
Ayın en çok indirilen PSVR oyunu ise Beat Saber oldu. Popüler sanal gerçeklik oyunu, oyuncuların bir çift ışın kılıcı kullanarak belirli bir ritim üzerinde hareket eden kutuları kesmelerini gerektiriyor. Her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından benimsenen bu yapım, günümüzde en popüler eSpor oyunları arasında gösteriliyor.
- Beat Saber
- Job Simulator
- SUPERHOT VR
- Sniper Elite VR
- Creed: Rise to Glory
- Lethal VR
- The Walking Dead Onslaught
- Swordsman VR
- Batman: Arkham VR
- GORN
En çok indirilen Free to Play (PS5 + PS4) oyunlar
Sony açıklamış olduğu raporda Free to Play kategorisinde en çok indirilen oyunları da duyurdu. İşte o yapımlar:
- Fortnite
- Call of Duty: Warzone 2.0
- Fall Guys
- Rocket League
- eFootball 2023
- The Sims 4
- Overwatch 2
- Apex Legends
- KartRider: Drift
- Genshin Impact