Popüler dijital streaming platformu Netflix, 1997 yılında Marc Randolph ve Reed Hastings tarafından ABD’de kuruldu. Dünya çapında hizmet veren servis, ilk iş modeli olarak DVD satış ve kiralama hizmetiyle kullanıcılarının karşısına çıktı. 2007 yılında video akış hizmeti haline gelen platform, 2013’te ise House of Cards dizisi ile birlikte kendi orijinal dizi, film ve programlarını üretmeye başladı. Çin anakarası, İran, Suriye, Kuzey Kore, Rusya ve Kırım haricinde dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren şirket, 12 binden fazla çalışanı istihdam ederek dünya çapında 193 milyondan fazla ücretli aboneye ev sahipliği yapıyor.

Netflix’in büyümesinde en önemli figürlerden biri olan Reed Hastings, şirketin kuruluşundan bu yana CEO koltuğunda oturuyor. Ancak bugün Hastings’ten önemli bir açıklama geldi. 25 yıldır şirketin kurucu ortağı ve CEO’su olan tecrübeli iş insanı, platformdaki yetkisini bırakacağını duyurdu. Bundan sonra yalnızca şirketin yönetim kurulunda olacağını belirten Hastings, görevini devredeceği kişi ve yeni pozisyonuyla alakalı kamuoyunu bilgilendirdi.

Reed Hastings, görevini Ted Sarandos ve Greg Peters’a bıraktı

Hastings, uzun bir süredir şirketin geleceğini tartıştıklarını ve pozisyonlarını kime devredecekleri konusunda ciddi görüşmelerde bulunduklarını belirtti. Bu süreç ile bağlantılı olarak 2020 yılının temmuz ayında Ted Sarandos’u eş CEO görevine atadı. Greg Peters’i ise Operasyonlardan Sorumlu Başkan görevine terfi ettirdi. Son 2,5 yılda bu iki isim sayesinde büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirtti. Özellikle de Koronavirüs sırasında şirketin ciddi bir büyüme ve kazanç sağladığını ekledi.

“Yönetim kurulu ve ben, halefliğimi tamamlamak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz” diyen Netflix kurucu ortağı Reed Hastings, bugün itibariyle Greg Peters’in COO görevinden terfi aldığını ve Ted ile birlikte eş CEO görevinde oturacağını duyurdu. Netflix’in blog sitesinde konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Hastings, Jeff Bezos ve Bill Gates’i örnek göstererek, büyük şirketlerin kurucularının CEO bayrağını başka isimlere devrettikten sonra genelde yaptığı gibi kendisinin de İcra Kurulu Başkanı olarak görevine devam edeceğini ifade etti.

2023 yılında şirket olarak büyük hedeflere sahip olduklarını aktaran Hastings, Ted Sarandos ve Greg Peters ortaklığında platformun daha iyi bir yer haline geleceğine inandığını belirtti. Her iki ismin de şirket çıkarlarını ön planda tutacağına güvendiğini dile getiren başarılı iş insanı, Sarandos’un erken bir öngörüye sahip olduğunu; içerik kütüphanesini genişletmek için küresel olarak orijinal yapımlara oldukça katkı sağladığını kaydetti. Peters’ın ise şirket ortaklıklarını büyütme, reklam pazarlamalarını geliştirme ve şirket kültürünü güçlendirme gibi konularda etkileyici bir rol üstlendiğini ekledi. Ayrıca Netflix’in oyun hizmetlerini geliştirmek için bir süre Japonya’da kaldığını ve şu anda oyun girişiminin başında olduğunu söyledi.

Yönetim kurulu ile eş CEO’lar arasında bir köprü görevi üstleneceğini ifade eden Reed Hastings, aynı zamanda Bela Bajaria’yı İçerikten Sorumlu Başkan ve Scott Stuber’ı Netflix Film Başkanı görevlerine getirdiklerini dile getirdi.