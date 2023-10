Netflix’in İstanbul İçin Son Çağrı filminden ilk fragman

Netflix Türkiye çok yakında yeni orijinal filmi İstanbul İçin Son Çağrı ile hayranları karşısına çıkacak. Şimdiye kadar Kulüp, Bir Başkadır, Hakan Muhafız, Atiye, Azizler, Şahmaran, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Aşk 101 ve Yakamoz gibi popüler yerli yapımlarla hayranlarıyla buluşan şirket, şimdi ise Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisini yıllar sonra yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İlk bölümü ile 2008 yılında Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Aşk-ı Memnu dizisinde yan yana görülen Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yeni Netflix filmi için başrol koltuğunda buluştu. Başarılı iki yıldızın yeniden kamera karşısında rol aldığı projenin ilk fragman videosu paylaşıldı. Sosyal medyada kısa sürede yoğun bir ilgi gören fragman, milyonlarca görüntülenme almayı başardı.

İstanbul İçin Son Çağrı konusu ve oyuncuları

Netflix’in yeni yerli filmi OGM Pictures imzasıyla ekranlara gelecek. Şirket daha önce Netflix ile pek çok ortaklık gerçekleştirmiş ve Atiye, Kağıttan Hayatlar, Yarına Tek Bilet, Geçen Yaz, Yakamoz, Aşıklar Bayramı, Kal, Zeytin Ağacı, Özel Ders gibi birçok yapıma imza atılmıştı. Şimdi ise bu yapımlar arasına bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor.

İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu itibariyle İstanbul’da yaşayan iki arkadaşın, New York’ta bir havaalanında karşılaşmasını ve aralarında gelişen aşkı konu alıyor. Mehmet, başarılı bir iş adamıyken, Serin ise bir sanatçıdır. İkili, İstanbul’daki hayatlarından uzakta, New York’ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Birbirlerini tanıdıkça, aralarındaki çekim giderek artar. Ancak, her ikisinin de İstanbul’da bir hayatı vardır ve bu hayatı bırakmaya istekli değildirler.

Heyecanla beklenen filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor. Filmin senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme alıyor. Başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisinin paylaştığı romantik film, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında geçen sürükleyici bir öyküye ev sahipliği yapıyor. Filmin ülkemizdeki çekimlerinin İstanbul, İzmir ve Muğla’da yapıldığı bilinirken; ABD’deki çekimlerde ise New York ve Los Angeles’ta çalışıldı.

İstanbul İçin Son Çağrı’nın yayın tarihi de netleşti. Filmin 24 Kasım 2023 tarihinde dünya çapında Netflix ekranlarında gelmesi bekleniyor. Beklenen yapımın fragman videosunu aşağıdan seyretmeniz mümkün: