Netflix, Wednesday’in 2. sezonu için onay verdi

Ünlü yönetmen Tim Burton tarafından çekilen Wednesday dizisi kısa sürede büyük bir popülariteye sahip oldu. Korku komedisi, doğaüstü, gerilim ve gizem temalarını bir araya getiren dizi, 8 bölümden oluşan ilk sezonu ile 23 Kasım 2022 tarihinde Netflix platformunda izleyici karşısına çıktı. 1991 yapımı olan The Addams Family’nin devamı niteliğindeki proje, izleyicilerinden ve eleştirmenlerden tam not aldı. Dünya genelinde büyük bir başarı elde eden yapımın hayranları, bir süredir Netflix’ten gelecek olumlu haberi bekliyordu. Nihayet şirket, Wednesday’in 2. sezonu için onay verdiğini doğruladı.

Wednesday’in 2. sezonu çok yakında Netflix’e gelecek

Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği son paylaşımda, Wednesday’in çok yakında 2. sezonu ile hayranları karşısına çıkacağı açıklandı.

Netflix’in resmi blogu TUDUM’da dizinin yaratıcıları olan Alfred Gough ve Miles Millar, projenin devamıyla alakalı şu ifadelerde bulundu:

“Dünyanın dört bir yanından insanlarla bağlantı kuran bir şov yaratabilmek inanılmazdı. Wednesday’in yolculuğuna 2. sezonda devam edebileceğimiz için çok heyecanlı ve heyecanlıyız. Yeni bir sezona dalmak ve Never Again School evrenini daha da fazla keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Sadece Wednesday’in havuzu boşaltmadığından emin olmamız gerekiyor.”

Netflix’te izlenme rekorları kıran Wednesday dizisi, başarısını kısa bir süre içinde pek çok kez ispatladı. Dizinin elde ettiği başarılardan bazıları şunlar oldu:

İlk 28 gün içinde 1.237 milyar saat izlenme sayısı ile İngilizce olan en popüler diziler arasında 2. sırada yer aldı.

İlk çıkışından bu yana diziyi 182 milyondan fazla abone izledi.

İlk çıkışından üç hafta sonra 1 milyar saat izlenmeye ulaştı.

TikTok uygulamasında #WednesdayAddams etiketi 22 milyardan fazla görüntülemeye sahip oldu.

Wednesday’in orijinal müzikleri, üç hafta boyunca iTunes Soundtrack listesinde zirvede kaldı.

Rotten Tomatoes platformunda dizi, uzmanlardan yüzde 71 ve izleyicilerden yüzde 86 oy elde etti.

Wednesday’in konusu ve oyuncu kadrosu

Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan popüler Netflix dizisi, Alfred Gough ve Miles Millar tarafından geliştirildi. Yönetmen ve yürütücü yapımcı koltuğunda Tim Burton’ın görev aldığı projede, okulunda bir canavar gizemini aydınlığa kavuşturmaya çalışan Goody Addams’a odaklanılıyor.

Çekimleri Romanya’da gerçekleştirilen Wednesday’in oyuncu kadrosunda Jenna Ortega başrolü üstlenirken; yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen ve Christina Ricci gibi yıldızlar boy gösteriyor.

Amazon’un MGM şirketini satın alması ile birlikte pek çok kişi Wednesday’in 2. sezonu için yayın adresi olarak Prime Video platformunu ileri sürüyordu. Fakat Netflix’ten gelen son açıklama, söylentileri boşa çıkardı. Dizinin yeni sezonu için şimdilik bir yayın tarihi açıklaması gerçekleştirilmedi. Beklenen sezonun bu yıl ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Muhtemelen yeni bölümler, Kasım 2023’te ekranlara gelecek.

Netflix Türkiye tarafından Wednesday’in 2. sezonu ile ilgili paylaşılan duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: