Netflix küresel pazarda 3 yılda yüzde 13 düşüş yaşadı

Dijital streaming platformları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney Plus ve Apple TV+ gibi platformların boy gösterdiği pazarda dengeler değişmeye başladı. Halen daha pazarda lider konumunda yer alan ve 60’ın üzerinde ülkede yayın hayatını sürdüren Netflix, ciddi bir kayıpla karşımıza çıktı.

Netflix büyük yapımlara rağmen düşüşü engelleyemedi

JustWatch, kullanıcı tabanı etkileşimlerine dayalı olarak internet yayın platformlarının pazar paylarına ilişkin yeni veriler yayınladı. Açıklanan bilgiler, 2020 yılından 2022’nin sonuna kadarki süreci gözler önüne serdi. Bu üç yıllık süreçte kayda değer bir düşüşle karşılaşan Netflix, pazar payında yüzde 13’lük bir azalma gördü.

Paylaşılan raporda dikkat çeken en önemli unsurlardan bir tanesi, pek çok kişiye göre Netflix’in en büyük dizilerini yayınlamış olduğu bu dönemde abone kaybına uğraması oldu. Bilindiği üzere Netflix son üç yıl içerisinde Wednesday, Squid Game, Stranger Things ve Dahmer gibi izlenme rekorları kıran dizilere imza attı. Tüm bu yapımlar dünya genelinde büyük ses getirmelerine rağmen yine de platformun pazar paylarındaki düşüşünün önüne geçemedi.

1 Ocak 2020 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasını kapsayan rapora göre Netflix önemli bir düşüş ile karşılaşırken, HBO Max ile Disney Plus ise dünya çapında pazar paylarını genişletmeyi başarmış görünüyor. Netflix ile arasındaki farkı hızla kapatmaya çalışan Disney+ yüzde 10’luk bir artışla dikkatleri üzerinde topluyor. HBO Max’teki artış ise yüzde 8’e işaret ediyor. Bu dönemde Amazon Prime Video servisi yüzde 5’lik bir düşüşle karşılaşırken, Apple TV+ ise üç yıllık periyotta inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.

Netflix’in karşılaştığı bu yüzde 13’lük düşüşün pek çok sebebi bulunuyor. Bu faktörler arasında en önemli unsurlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki HBO Max, Apple TV+ ve Disney+ platformlarının pazara yeni girmeleri olarak görülüyor. Hal böyleyken pastadaki pazar payları da daralıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Ukrayna’ya karşı savaş başlatan Rusya’da Netflix’in yasaklanması ile birlikte platformun çok ciddi bir kullanıcı kaybına uğradığı biliniyor. Bütün bu unsurların bir araya gelmesi, yukarıdaki infografikte de görüldüğü üzere sert bir düşüş ile yankı buluyor.