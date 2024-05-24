NASA, Dünya benzeri yaşanabilir bir gezegen keşfetti

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Dünya’dan 40 ışıkyılı uzaklıkta olan yeni bir potansiyel yaşanabilir gezegen keşfetti. Dünya benzeri bir forma sahip olduğu ifade edilen Gliese 12b adlı dış gezegenin boyut açısından Venüs’e benzediği bildirildi.

NASA’nın açıklamasına göre yeni keşfedilen Gliese 12b gezegeni, Dünya’nın Güneş’ten aldığı enerjinin 1,6 katı kadar enerji alabiliyor. Gezegendeki tahmini yüzey sıcaklığının 42 derece olduğu ifade ediliyor. Dünya’da yüzey sıcaklığının ortalama 15 derece olduğunun altını çizen NASA, Gliese 12b’nin daha sıcak olmasına rağmen yine de donma ya da buharlaşma olmadığını vurguluyor.

NASA’dan insanlığa yön verebilecek yeni keşif

İlk kez NASA çatısı altında faaliyet gösteren Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tarafından keşfedildiği ifade edilen Gliese 12b, potansiyel olarak insan yaşamını destekleyecek yeni gezegenler keşfetme noktasında büyük bir heyecan uyandırdı. Çalışmada görev yapan bilim insanlarının gezegenin varlığını kesin olarak doğrulamak; büyüklüğünü, sıcaklığını ve Dünya’ya olan uzaklığını ölçmek için ekstra araştırmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Warwick Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanı Thomas Wilson, NASA araştırmasının insanlık adına son derece heyecan verici bir keşif olduğunu ifade etti. Bu keşfin, Dünya benzeri gezegenlere ilişkin araştırmalara ışık tutacağını dile getirdi. Wilson’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Şu anda gördüğümüz ışık 40 yıl öncesine ait. Dünya’ya ulaşması bu kadar uzun sürdü. Gliese 12b gibi gezegenler nadir görülmektedir. Dolayısıyla birini bu kadar yakından inceleyebilmek, atmosferi ve sıcaklığı hakkında bilgi sahibi olabilmek bizim için eşsiz bir fırsat oldu.”

Gliese 12b, Dünya benzeri bir atmosfere sahip olabilir

Güneş’ten daha küçük ve daha soğuk kırmızı cüce bir yıldızın yörüngesinde dolaştığı ifade edilen Gliese 12b hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kırmızı cüce yıldızların dış gezegenleri aramak için önemli bir hedef olduğu söylenirken; bu yıldızların ayrıca manyetik açıdan da aktif olma eğiliminde olduğu ve bir gezegenin atmosferini yok edebilecek güçlü patlamalar üretebildiği vurgulanıyor.

Fakat NASA’nın keşfettiği yeni gezegenin yıldızının bu tarz herhangi bir aşırı davranış göstermediği, dolayısıyla bu gezegenin bir atmosfere sahip olma ihtimalinin de son derece kuvvetli olduğu aktarılıyor.

Son olarak Goddard Space Flight Center’da görev yapan Michael McElwain, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratan yeni gezegenle ilgili şu sözlere yer verdi:

“Bugüne kadar bize yeterince yakın olan ve iletim spektroskopisi adı verilen bu tür bir çalışma için gereken diğer kriterleri karşılayan, mevcut tesisleri kullanan yalnızca bir avuç sistem biliyoruz. Dünya benzeri gezegenlerin etrafındaki atmosfer çeşitliliğini daha iyi anlamak için Gliese 12b gibi daha fazla örneğe ihtiyacımız var.”

Peki ya siz NASA’nın gerçekleştirdiği bu dikkat çeken çalışmayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!