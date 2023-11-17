Microsoft’un Notion rakibi Loop uygulaması çıktı

Teknoloji devi Microsoft, Notion rakibi yeni proje yönetimi platformu Loop ile hayranları karşısına çıktı. Loop’un dünya çapında piyasaya sürüldüğünü hayranlarıyla paylaşan şirket, artık sistemin hem kişisel hem de Microsoft’un ticari müşterileri tarafından web, Android ve iOS platformlarında kullanılabileceğini duyurdu. Öte yandan ilk olarak bu yılın Mart ayında tarayıcı üzerinden kullanıcılarla buluşan uygulamaya bir dizi yeni özellikler de eklendi.

Kullanıcıların ilk kez Mart’ta karşılaştıkları, Ağustos ayında ise Windows işletim sistemi için özel bir sürüm kazanan hizmet, kişisel ya da ticari kullanıma yönelik seçenekleriyle kullanıcılar için çok yönlülük sağlıyor. Şimdi mobil cihazlarda da kullanıcılara sunulan hizmet, çalışanların bilgisayar başında olmalarına gerek kalmadan projelerini pratik bir şekilde izlemelerine imkan sunuyor.

Microsoft Loop’a gelen yeni özellikler

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, Notice rakibi platformu Loop’a çeşitli yeni özellikler ekledi. Bunlardan ilki, çalışma alanı durumu işlevi oldu. Bu özellik sayesinde çalışanların dikkatini yönlendirmek adına değişiklikler ya da son tarihler gibi alanın ana bilgilerine genel bir bakış sağlayacak. Şimdi bu fonksiyon, uygulamanın önizleme sürümünde yayınlandı.

Uygulamanın önizleme sürümünde karşımıza çıkan diğer bir yenilik ise proje açıklamasına göre bir çalışma alanına eklenebilecek dosya ve belgelerin akıllı bir şekilde önerilmesi oluyor. Bu açıklama eklentilerin daha iddialı göstergelerini sağlamak adına değiştirilebiliyor.

Microsoft Loop kullanıcılarına sunulan bir başka yenilik ise görev yönetimini daha kolay bir hale getirmek ve kuralların otomasyonuna olanak sağlamak için Power Automate ile entegrasyon sağlanıyor. Bu sayede hizmet, örnek vermek gerekirse uygulamada bir tablo güncellendiği zaman personellerin bilgilendirilmesine izin veriyor.

Loop’un kullanıcılara sunduğu son yenilik ise Microsoft Teams hizmetinde çalışma alanı oluşturma fonksiyonu oluyor. Bu yılın sonlarına kadar hizmet, artık bir Teams toplantısı sona erdiği zaman Loop üzerinden oldukça kolay bir şekilde çalışma alanı oluşturmanıza ve toplantı esnasında paylaşılan notları ya da belgeleri otomatik bir şekilde ekleme yeteneğini bünyesinde taşıyacak.

Notion uygulamasına benzer bir hizmet vaat eden Microsoft Loop, çalışanların işlerini optimize etme ve ortak çalışma konularında iddialı bir duruş sergiliyor. Uygulama, kullanıcılar arasında kolay bir şekilde paylaşılabilen ve aynı zamanda Word, Outlook ve Teams gibi şirketin diğer uygulamaları aracılığıyla senkronize edilebilen taşınabilir bileşenler ve çalışma alanlarıyla geliyor.