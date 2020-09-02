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Microsoft’tan deepfake tespiti sağlayan yazılım

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Video Authenticator yazılımı deepfake tespitini kolaylaştırıyor.

Berat Latif
Berat Latif
Görsel: Microsoft

ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile birlikte internette yayılan sahte haberlerin sayısı da gittikçe artıyor. Bu sahte haberleri yayma yöntemlerinden biri olan deepfake, herhangi birinin fotoğrafını gerçekten hareket ediyormuş gibi manipüle edip sahte görüntülerin oluşturulmasına yol açıyor. Microsoft ise Demokrasi Savunma Programı kapsamında bu deepfake teknolojisi ile oluşturulmuş görüntülerin tespit edilebilmesi için yeni bir yazılım geliştiriyor.

Microsoft’un “Microsoft Video Authenticator” isimli yazılımı, görüntüyü inceleyerek içerdiği tutarsızlıkları tespit etmeyi sağlıyor. Bu tutarsızlıklar sonucu program bir kesinlik / doğruluk puanı elde ediyor. Bu puan ise videonun üzerinde değişiklik yapılmış olma ihtimalini temsil ediyor. Microsoft’un açıklamasına göre ilgili yazılım, insan gözüyle ayırt edilemeyecek kadar küçük olan değişiklikleri dahi tespit edebiliyor.

Görsel: Microsoft

Şirket ayrıca içerik üreticilerinin ortaya koyduğu ürünler için sertifikalar da sunacak. Bu sertifikalar içeriğin meta verisini içerecek ve içeriğin üzerinde değişiklik yapıldığında bunun tespitini kolaylaştıracak.

Microsoft medya manipülasyonu ile farklı yollarla savaşmaya devam edeceğini de belirtti. Geçtiğimiz günlerde son zamanların en çok konuşulan video paylaşım platformu TikTok da seçimlere karşı yapılan müdahalelerin önüne geçmek için deepfake kullanan paylaşımları yasaklamıştı. Twitter ise Donald Trump’ın retweet yaptığı bir paylaşımı “manipüle edilmiş medya” olarak işaretlemişti.

KAYNAKMicrosoft Blog
VIAEngadget

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