Microsoft’tan 1 milyon dolar para ödüllü çekiliş fırsatı

Microsoft, 1 milyon dolar para ödüllü ve katılımı ücretsiz çekiliş programını duyurdu.

Şimdiye kadarki en büyük Microsoft Rewards çekilişi, basit bazı görevleri yerine getirmeniz halinde büyük para ödüllerine ulaşmanıza yardımcı olacak.

Teknoloji devi Microsoft, internet kullanıcıları için kaçırılmayacak büyük ödüller kazanma fırsatı vaat eden yeni bir çekiliş kampanyası ile karşımıza çıktı. Microsoft Rewards kapsamında düzenlenen “The Ultimate Giveaway” adlı bu çekiliş, açıklanan detaylara göre şirket tarafından katılımcılara 1 milyon dolar değerinde büyük ödül kazanma şansı sunuyor.

Microsoft ürün ve hizmetleri ile etkileşime girmeniz karşılığında puanlarla ödüllendirileceğiniz ve bu puanlar sayesinde daha fazla çekiliş hakkı elde edeceğiniz bu sadakat programı, şimdiye kadar görülmüş en cömert çekilişlerden biri olarak da öne çıkıyor.

Google yerine Bing, Chrome yerine Microsoft Edge gibi Microsoft’a ait hizmetlere yönelmeniz halinde şansınızı daha fazla artırabileceğiniz bu fırsat, aynı zamanda Microsoft Store ve Xbox Game Pass hizmetlerinin de daha yaygın bir hale gelmesine katkıda bulunmak istiyor.

Microsoft Rewards The Ultimate Giveaway ödülleri neler?

Microsoft’un dikkat çeken çekiliş fırsatı, büyük ödül olarak bir kişiye 1 milyon dolar kazandıracak. İkincilik ödülü olarak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan her biri için iki kişi olmak üzere toplam 10 katılımcıya 10 bin dolar ödül verileceği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra Microsoft ayrıca hayırseverlik bağışlarına da yer veriyor. Bu bağlamda katılımcıların 50 ya da daha fazla giriş hakkı elde etmesi halinde UNICEF ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) gibi hayır kuruluşlarına toplam 500 bin dolara kadar bağışta bulunulabileceği vurgulanıyor.

The Ultimate Giveaway çekilişi şu anda yalnızca ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki Microsoft Rewards kullanıcılarına açık durumda. Türkiye’den çekilişe katılmak şimdilik maalesef ki mümkün değil.

Microsoft’un dikkat çeken çekiliş fırsatı 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için Microsoft Rewards sayfasını ziyaret edebilirsiniz.