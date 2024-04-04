Microsoft, Xbox için özel bir yapay zeka sohbet robotu geliştiriyor

Teknoloji devi Microsoft, Xbox oyun konsolları için özel bir yapay zeka tabanlı sohbet robotu üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, AI chatbot hizmetini eğlence odaklı değil, daha ziyade markanın destek alanındaki çalışanlarına yardımcı olacak bir şekilde tasarlıyor.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre teknoloji devi Microsoft, yapay zekadan güç alan sohbet robotu için eşsiz bir görünüm sunacak. Kullanıcılar chatbot hizmetine herhangi bir metin komutu girdiğinde, yani bir soru sorduğunda, Xbox destek bölümünde ekranda görünecek. Bu noktada yapay zekanın rolü ise kullanıcıların oyunlarla alakalı şüphelerini ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak olacak.

Xbox’ın AI sohbet robotu, ChatGPT’ye benzer şekilde çalışacak

Microsoft tarafından Xbox cihazlarına özel olarak geliştirilen yapay zeka sohbet robotu, açıldığı zaman “Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?” cümlesiyle kullanıcıları karşılayacak. Ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda yazılım, tıpkı ChatGPT’ye oldukça benzer bir şekilde sorulara gerçek zamanlı olarak yanıtlar kazandıracak. Böylelikle kullanıcıların Xbox’ta karşılaştıkları problemler için hızlı ve pratik bir çözüm sunulacak.

Öte yandan The Verge, Xbox’a özel chatbot aracının Minecraft Realms oyun abonelik hizmeti ile birlikte de uyumlu bir şekilde çalışacağına işaret etti. Microsoft ürün ve hizmetleriyle entegre çalışacak yazılım, Copilot’tan sonra şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemelerini gözler önüne serecek.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen AI chatbot aracı, şimdilik Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmadı. Fakat Microsoft’un Xbox bölümündeki oyunların yapay zekasından sorumlu olan Haiyan Zhang, söz konusu hizmeti doğrulayarak sohbet robotunun nasıl çalıştığını şu cümlelerle açıkladı:

“Prototip, oyuncuların doğal dili kullanarak ve mevcut Xbox destek sayfalarından bilgi alarak destek konularında yardım aramasını hızlı ve kolay hale getiriyor.”

Microsoft’un yeni sohbet robotu kullanıcıları yalnızca Xbox destek sayfalarına yönlendirmeyecek, aynı zamanda şirket bundan Xbox topluluklarını denetlemek için de yararlanacak. Kullanıcıların şirkete yönlendirdiği şikayet ve hata raporları hızlı bir şekilde AI tarafından kontrol edilecek.

Microsoft’un yapay zeka yatırımları devam ediyor

Yapay zeka alanında önemli çalışmalara imza atan OpenAI şirketinin en büyük yatırımcısı olan Microsoft, bu alandaki faaliyet ve yatırımlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Copilot yapay zeka hizmetiyle adından sıkça söz ettiren şirket, son dönemlerde ürün ve hizmetlerinde AI desteğini fazlasıyla artırdı.

Yakında şirket, Windows 11 Not Defteri uygulaması için yapay zeka desteği sağlamayı planlıyor. Bu sayede uygulamada, tıpkı Copilot’ta olduğu gibi metin özetleri oluşturmak mümkün kılınacak. Öte yandan şirket, kısa süre önce Microsoft 365 hizmeti için de GPT-4 Turbo desteği sunmaya başlamıştı.