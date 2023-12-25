Microsoft, Windows Mixed Reality platformunu kapatıyor

Microsoft, Windows Mixed Reality adlı karma gerçeklik platformunu kapatma kararı aldı. Teknoloji devinin ilk olarak 2017 yılına piyasaya sunmaya başladığı bu hizmet, aynı zamanda şirketin sanal gerçeklik dünyasına girişi anlamı taşıyordu. Kısa sürede büyük bir dikkat toplayan servis, döneminin güçlü rakipleri olan HTC ve Oculus ile sıkı bir rekabet halindeydi. Ancak platform, artık tamamen tarihin tozlu raflarında yer almaya başlayacak.

Microsoft’un kullanımdan kaldırılan Windows ürün ve hizmetlerini resmi olarak paylaştığı listede Windows Mixed Reality’nin yolun sonuna geldiği doğrulandı. Üstelik bu hamle yalnızca Windows Reality Mixed’ın değil, aynı zamanda Mixed Reality Portal ve Steam VR uygulamalarını da etkileyecek. Şimdilik tamamen ortadan kaldırılmayan hizmetin çok yakında gelecek bir Windows güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılarına veda edeceği belirtildi.

HoloLens’in geleceği ne olacak?

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Windows Mixed Reality platformunun sona ermesi, yine de Microsoft’un ikinci karma gerçeklik ekosistemi olarak bilinen HoloLens 2’yi etkilemeyecek. Aktarılan bilgiler doğrultusunda, kurumsal pazarı hedefi altına alan ve şu anda askeri testlerden geçen bir cihaz olan HoloLens 2 için bu yılın başlarında Microsoft tarafından yeni bir Windows 11 güncellemesi sunulacak.

Öte yandan elbette ki Windows Mixed Reality’nin son durumu, HoloLens projesinin geleceğini de tehlikeye atabilir. Şu anda HoloLens 3’ün geliştirilme planlarının rafa kaldırıldığı iddia ediliyor. Öte yandan bazı söylentiler, şirketin bu alanda daha güçlü bir hacme sahip olması için Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile iş birliği gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Şimdilik bu konuda belirsizlik devam ederken, Microsoft sözcüsü Frank Shaw ise firmanın HoloLens’e yatırım yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Microsoft, VR bölümünü küçültüyor

Microsoft bu yıl sanal gerçeklik pazarı ile bağlarını koparmaya yönelik birçok hamlede bulundu. VR departmanında çalışan birçok personeli işten çıkarma kararı alan şirket, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda AltspaceVR uygulamasını da kapatma yolunda gitmişti.

Tüm bunların üzerine şirketin kısa süre önce Windows Mixed Reality platformu için de kapatma kararı alması, kullanıcıların dikkatini üzerinde topladı. Oyun, sürükleyici bir dizi deneyim ve üretkenlik uygulamalarını bir araya getiren bu hizmetin sona ermesi, platformun kullanıcılar tarafından yeterince ilgi görmediğine işaret ediyor.