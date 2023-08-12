Microsoft, Windows için Cortana desteğini sonlandırdı

Microsoft, Apple Siri ve Amazon Alexa gibi uygulamalara rakip olarak geliştirdiği sanal asistanı Cortana’yı 2014 yılında kullanıma sunmuştu. İsmini Halo oyun serisindeki yapay zeka karakteri olan Cortana’dan alan servisin, başlangıçta Windows Phone işletim sistemli mobil cihazlara da geleceği duyurulmuştu, fakat Microsoft’un akıllı telefon pazarından çekilmesi sebebiyle sadece Windows bilgisayarlara özgü kalmasına karar verilmişti.

Teknoloji devi firma, 2019 yılında Cortana’dan yavaş yavaş elini çekeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Windows 10’un arama çubuğundan kaldırılan Cortana, 2020 Ocak ayındaysa mobil uygulamasını belirli ülkelerden çekti. 2021 Mart ayında ise sanal asistan mobil cihazlardan tamamen kaldırıldı. Microsoft şimdi de Cortana’nın bilgisayar sürümünü de kapattı.

Windows için Cortana desteği resmen bitti

Haziran ayında Microsoft, Windows için Cortana desteğini Ağustos ayından itibaren sonlandıracağını duyurmuştu. Beklenen oldu ve Cortana hem Windows bilgisayarlardan hem de Microsoft Teams uygulamasından tamamen kaldırıldı. Fakat Outlook Mobil uygulamasında kullanılmaya devam edecek.

Dijital asistan bugünden itibaren Windows 10’da ve Windows 11’de kullanılamaz hale gelecek. Fakat Microsoft, kullanıcılarına günlük işlerini yapmasında yardımcı olacak araçları geliştirme fikrinden tamamen vazgeçmiş değil. İlerleyen dönemlerde kullanıcılar, Microsoft’un yeni yapay zeka asistanı olan Windows Copilot’u kullanmaya başlayacaklar.

Windows Copilot, ChatGPT temelli Bing AI Chat ile birlikte kullanıma sunulacak ve Microsoft’un açıklamasına göre kullanıcıların bilgisayarlarını daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak: “Windows Copilot’taki Bing ve ChatGPT eklentileri ile insanlar yalnızca artırılmış yapay zeka yeteneklerine ve deneyimlerine erişemeyecek, aynı zamanda geliştiriciler olarak siz de ortak müşterilerimize ulaşmak ve onlar için yenilik yapmak için yeni yollara sahip olacaksınız.”

Windows Copilot, Cortana’ya göre daha yetenekli

Windows Copilot şu anda Windows’un önizleme sürümlerinde test edilebiliyor. Görev çubuğunun üzerine entegre edilecek olan yapay zeka asistanı, birçok alanda kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak. Örneğin herhangi bir metni kopyaladığınızda, Windows Copilot’tan içeriğinizi yeniden yazmasını, özetlemesini veya açıklamasını isteyebileceksiniz.

Ayrıca Windows Copilot temel bir arama motoru işlevi de görecek. Örneğin Bing AI Chat benzer bir sistemi sayesinde kullanıcıların sorduğu bütün sorulara cevap verebilecek. Böylelikle Cortana’dan çok daha gelişmiş ve daha yetenekli bir yapay zeka temelli sanal asistan deneyimi Windows kullanıcılarını bekliyor olacak.

Microsoft, Windows Copilot ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: