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    Microsoft, MSN’i geri getirdi! Fakat düşündüğünüz MSN değil…

    Microsoft, efsane MSN markasını yeniden hayata geçirmeye başladı. Fakat ne yazık ki bu MSN, birçok kişinin hafızalarından silinmeyen o mesajlaşma uygulaması değil...
    MSN
    Soldan sağa eski ve yeni MSN logosu

    Teknoloji devi Microsoft dikkat çekici bir adım attı. Şirket, yıllar önce ortadan kaybolan MSN markasını yeniden karşımıza çıkarıyor. 2021 yılında MSN portalının yerini Microsoft Start ile değiştiren firma, şimdi isimlendirme politikasında tam tersini uyguluyor.

    Son zamanlarda ürün ve hizmetlerinde yeniden isimlendirme yoluna giden Microsoft, geçtiğimiz hafta Copilot hizmetini Windows Intelligence adı altında tekrardan isimlendireceği haberleriyle gündeme düşmüştü. Copilot’un ardından şimdi sıra Microsoft Start’a geldi.

    Microsoft Start’ın yerini yeniden MSN alıyor

    Windows Central tarafından aktarılan bilgilere göre MSN markası, Microsoft Start olarak yeniden adlandırılan ve hatta aynı adı taşıyan bir Android uygulamasına sahip olan Microsoft’un haber portalına kısa süre önce geri döndü.

    Microsoft tarafından yapılan bu dikkat çekici değişiklik, geçtiğimiz günlerde resmi web sitesinde Microsoft Start logosunun yerine renkli kelebekli yeni MSN logosunun görünmesiyle birçok kullanıcı tarafından fark edildi. Klasik MSN logosunun modernize edilmiş bu versiyonu beğeni topladı.

    Microsoft MSN
    Ekran görüntüsü MSN.com’dan alınmıştır.

    Daha önce MicrosoftStart.com alan adında yer alan haber ve makaleler yeniden MSN.com‘a yönlendirilmeye başlandı.

    Microsoft’tan açıklama geldi

    Bunun yanı sıra MSN, şirketin resmi tarayıcısı olan Microsoft Edge uygulamasının ana ekranında da gösteriliyor. Microsoft ekibi MSN’e dönüşünü şu sözlerle doğruladı:

    “Kullanıcılarımıza en yüksek değeri sunduğumuzdan emin olmak için hizmetlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Bu inceleme sürecinin bir parçası olarak, deneyimlerimizi daha iyi basitleştirmek için içerik hizmetlerimizi MSN markası altında birleştiriyoruz. Bu değişikliğin işlevsellik üzerinde hiçbir etkisi olmayacak.”

    Microsoft’un bu hamlesi, yalnızca isim ve logoda bir değişiklik yapıldığı anlamına geliyor. Microsoft Start’a ne olacağını hala bilinmiyor. Fakat muhtemelen şirket bu adı kalıcı olarak kullanımdan kaldırılacak. Tahminlere göre mobil uygulama yeniden MSN News adını alacak.

    MSN Messenger tarihin tozlu rafları arasında kalmaya devam ediyor

    MSN deyince hala birçok kişinin aklına, bir döneme damgasını vuran efsane mesajlaşma programı geliyor. Bilindiği üzere MSN markası 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında MSN Messenger, MSN Hotmail ve MSN Search gibi hizmetleri bir araya getiren güçlü bir markaydı. Daha sonra Microsoft bu hizmetleri Skype, Outlook ve Bing ile değiştirdi.

    MSN’in geri dönüş haberleri pek çok kişinin aklına MSN Messenger’ı getirse de ne yazık ki bu durum şimdilik söz konusu değil. 1999 yılında hayata geçen ve 2013’e kadar büyük bir popülariteye sahip olan hizmet, yerini Skype programına bırakarak 2014 yılında tamamen hizmetlerini sonlandırmıştı.

    Bu nedenle MSN Messenger hala nostaljik ve unutulmaz anılarla dolu geçmişiyle birçok internet kullanıcısının hafızalarında önemli bir yere sahip.

    Peki ya siz MSN markasının yeniden dönüşü ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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