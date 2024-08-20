Microsoft harekete geçti: Windows 11 yakında eski bilgisayarlara kurulamayacak

Windows 11 işletim sistemi çok yakında ne yazık ki eski bilgisayarlara kurulamayacak. Şimdiye kadar pek çok eski PC kullanıcısı, yazılımın temel gereksinimlerinden bir tanesi olan TPM 2.0 ile uyumluluk zorunluluğunu basit bir yöntemle aşmayı başardı. Fakat bu konuda önlemlerini artıran Microsoft, ilerleyen süreçte bu gereksinimi göz ardı eden açığı ortadan kaldırmak için kolları sıvadı.

TPM (Trusted Platform Module) olarak da bilinen sistem gereksinimi bilgisayar güvenliği için şifreleme anahtarlarını sağlayan bir hizmet olarak biliniyor. TMP 2.0 bir önceki nesil olan TPM 1.2’e göre daha güvenli bir standart olarak biliniyor. Bu nedenle Windows 11’de gereksinim haline getirilen protokol, TPM 2.0’ı desteklemeyen cihazların Microsoft’un yeni nesil işletim sistemini yükleyememesine sebep oluyor.

Yine de şimdiye kadar birçok kullanıcı eski bilgisayarlara sahip olsa da TPM 2.0 gereksinimini atlayarak Windows 11 işletim sistemini kurmayı başardı. Bunun için kurulum prosedürünün TPM 2.0 bileşenini atlamasına yardımcı olan pratik bir yöntemden yararlanılıyor. Bunlardan bir tanesi CMD’yi açıp “setup.exe /product server” komutunu yazarak gerçekleştirilebiliyor. Bu yöntem kurulum aşamasında Microsoft’u şaşırtarak sunucu sürümünün zaten cihazda mevcut olduğunu düşündürüyor. Ancak artık bunun farkında olan Microsoft, sıkça yararlanılan “hileleri” engelleyerek eski bilgisayarlara Windows 11 kurulumunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Microsoft yakında TPM 2.0 açığını kapatacak

TheBobPony adlı X kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre Microsoft, Windows Insider katılımcılarını hedefleyen Windows 11 27686 (Canary) sürümünde eski bilgisayarlarda kullanılan “hileleri” engellemeye başladı. Şu anda Windows 11’in yeni büyük güncellemesi olan 24H2 paketinin test sürümlerinde bu hilelerden yararlanılmaya devam ediliyor. Fakat 24H2’nin son sürümünde ya da 2025 yılında karşımıza çıkacak 25H1 paketinde bu hilelerin önüne geçileceği tahmin ediliyor.

Microsoft’un atmış olduğu bu hamle ile birlikte eski bilgisayarlar Windows 11’i kurma konusunda büyük bir engele takılacak. Ancak yine de TPM 2.0’a sahip olmayan bilgisayarlar için yeni yöntemler ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Bunun için işletim sisteminin bir önceki sürümünü indirmek ya da ilk kurulumdan sonra cihazı 24H2 sürümüne güncellemek yeterli olabilir. Konuya ilişkin gelişmeler ortaya çıkmaya devam ettikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.