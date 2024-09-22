Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri açıklandı

Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri nihayet resmi olarak doğrulandı. Merakla beklenen yeni oyunu çalıştırmak isteyen kullanıcıların SSD depolama alanı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağı öğrenildi. 19 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak oyun, açıklanan bilgilere göre 50 GB dosya boyutuna sahip olacak. Bilindiği üzere Flight Simulator’ın 2020 sürümü 150 GB boyutla karşımıza çıkmıştı. Oyunun yenilenen sürümü ise bunun üçte biri boyutla gelecek.

Bunun için ise şirketin yaratıcı bir çözüm uygulayacağı vurgulanıyor. Açıklanan detaylara göre Flight Simulator 2024’ün bir kısmının doğrudan bulutta çalışacağı ve içeriği yerel olarak indirip çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldıracağı söyleniyor.

“Bant genişliği tüketiminin de düştüğünü vurgulamak önemlidir. Çünkü yalnızca gördüğünüzü ve gördüğünüzü indiriyorsunuz” diyen Asobo Studio CEO’su ve kurucu ortağı Sebastian Wloch, “Kullanılmayacak yüzlerce GB’ı indirmenize gerek yok” diyerek konuya açıklık getirdi.

Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri

Depolama alanı konusunda oyunseverleri memnun edecek Microsoft Flight Simulator 2024 oyununun sistem gereksinimleri netleşti. Yalnızca iyi bir internet bağlantısı ile bu etkileyici deneyimden yararlanabileceğiniz oyun, AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K ve daha üzeri işlemcilere sahip oyunculara hitap ediyor.

En az 16 GB RAM kapasitesi şartı sunan Microsoft Flight Simulator 2024, AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 970 ve daha üzeri ekran kartlarında çalışıyor. Oyunun tam sistem gereksinimlerini aşağıdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K Ekran kartı : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 970

: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 970 VRAM : 4 GB

: 4 GB Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 50 GB

: 50 GB İnternet: 10 Mbps

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-10700K

: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-10700K Ekran kartı : AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce GTX 2080

: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce GTX 2080 VRAM : 8 GB

: 8 GB Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Depolama : 50 GB

: 50 GB İnternet: 50 Mbps

İdeal sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i7-14700K

: AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i7-14700K Ekran kartı : AMD Radeon RX 7900 XT / NVIDIA GeForce GTX 4080

: AMD Radeon RX 7900 XT / NVIDIA GeForce GTX 4080 VRAM : 12 GB

: 12 GB Bellek : 64 GB RAM

: 64 GB RAM Depolama : 50 GB

: 50 GB İnternet: 100 Mbps

Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım tarihinde PC ve Xbox Series S/X platformlarında yayınlanacak. Peki ya siz Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.