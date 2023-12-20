Microsoft Copilot yapay zeka ile şarkı yapma özelliği getirdi

Her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcılarına daha kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlayan Microsoft Copilot, yapay zeka ile şarkı yapma imkanı sunuyor. AI desteği sayesinde yalnızca basit bir metin komutuyla müzik oluşturma ve besteleme fırsatına ev sahipliği yapan servis, bunun için Suno adlı üretken yapay zeka ile entegrasyon kuruyor. Şu anda Microsoft Copilot’a gelen bu yeniliği masaüstü platformlarında Google Chrome ve Microsoft Edge üzerinden kullanmak mümkün.

Kullanıcılar, Microsoft Copilot’a gelen yeni eklentiyi etkinleştirdikten yazacakları metin komutu üzerinden hayal ettiği şarkıları oluşturabilecek. Bu metin girdisinde kullanıcıların müzik türü, ruh hali, parçadaki enstrümanlar, ses tonu ve dakikadaki vuruş sayısı gibi birçok ayrıntıyı kontrol etme fırsatına sahip olacak. Sonrasında kullanıcılara bir dakikalık önizleme yaratan platform, aynı zamanda yine Suno’dan yararlanarak hayalinizdeki parçaya uygun olarak tamamen yapay zeka tarafından kaleme alınan birkaç dize oluşturacak.

Microsoft Copilot ile nasıl şarkı yapılır?

Şirket, yapay zeka ile ücretsiz olarak müzik yapmak isteyenler için sunduğu bu yeni aracın, insanların müzik bilgisine bakılmaksızın, basit bir metin girdisi sayesinde keyifli ve kişiselleştirilmiş şarkılar oluşturmalarına imkan tanıyacağını duyurdu. Şu anda çoğunlukla Microsoft Edge kullanıcılarının yer aldığı az sayıda kişiye ulaşan yeni özellik, ilerleyen haftalarda tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Microsoft Copilot aracılığıyla ücretsiz bir şekilde yapay zeka ile şarkı yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Öncelikle PC üzerinden Google Chrome ya da Microsoft Edge tarayıcılarından birini açın.

copilot.microsoft.com adresini ziyaret edin.

Sağ üstte yer alan Eklentiler sekmesini açın.

Suno eklentisini aktif hale getirin.

Yapay zekadan nasıl bir şarkı oluşturmasını istediğinizi ifade edin.

Yapay zeka ile şarkı yapmak için “Suno ile müzik yap” butonuna tıklayın.

Ticari kullanımına ilişkin açıklama gelmedi

Yapay zeka teknolojilerinin son dönemlerde hızlı bir şekilde artış göstermeye başlamasıyla birlikte pek çok müzik platformu, AI tarafından yaratılan müziklerin kullanımını kısıtlamaya başladı. Kısa süre önce İsveç merkezli popüler müzik servisi Spotify, yapay zekanın oluşturduğu binlerce parçayı kütüphanesinden kaldırma kararı almıştı. Hal böyleyken kullanıcılar, Microsoft Copilot için gelen yeni şarkı yapma özelliğinin de bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceğini merak etmeye başladı.

Fakat ne yazık ki şimdilik Microsoft’tan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Şirket, yapay zeka ile müzik oluşturma işlevinin ticari amaçlarla kullanımıyla alakalı henüz bir yorumda bulunmadı. Ancak ilerleyen günlerde bu konunun da netlik kazanacağı tahmin ediliyor.