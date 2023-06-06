Microsoft, 20 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

Teknoloji devi Microsoft, Xbox’ta çocuklardan yasa dışı bir şekilde veri toplama suçundan dolayı 20 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalacak. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), şirketi çocukların kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde toplayarak Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’nı (COPPA) ihlal etmekle suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki piyasaya düzenleyicisi, şirketin Xbox ekosistemi aracılığıyla çocuklardan kişisel bilgi topladığını iddia ediyor ve bu sırada firmanın ebeveynlerden ya da vasilerden rıza almadığını öne sürüyor. İddialar, kullanıcıların Xbox Live gibi hizmetlere erişebilmesi için bir Microsoft hesabına kayıt olması gerekliliğinden kaynaklanıyor. Bilindiği üzere söz konusu süreçte ad, soyad, e-posta adresi ve doğum tarihi gibi özel bilgilerin paylaşımı gerekiyor.

Microsoft, yasa dışı veri toplama nedeniyle para cezası ödeyecek

Bilindiği üzere ABD yasaları, şirketlerin ebeveynlerinin izni olmadan 13 yaşın altındaki çocuklardan veri toplamasını ve bu bilgileri pazarlama ya da reklamcılık gibi ticari amaçlar ile kullanmasını yasaklıyor. Aynı zamanda depolanan verilerin sızıntı ihtimaline karşı korunması ve şirketlerin bu verileri gerekenden daha uzun bir süre saklamaması gerektiği vurgulanıyor. FTC’nin paylaşmış olduğu bilgilere göre Microsoft, reşit olmayan bireylerin verilerini 2015 – 2020 yılları arasında hesap oluşturma sürecinde ebeveynlerinin ya da verilerinin izni olmadan birkaç yıl boyunca saklı tuttu.

Gelen şikayetlere göre Microsoft, bir kullanıcı adı ve bir avatar içeren oyuncu etiketi bilgilerini, çocuklar da dahil olmak üzere her hesap sahibi için oluşturduğu bir tanımlayıcı ile birleştirdi. FTC, şirketin bu verileri oyun geliştiricileri ve üçüncü taraf uygulamalar ile paylaşabileceğinden şüphelendi. Para cezası dışında FTC, Microsoft şirketinden çocukları için ayrı bir hesap oluşturmayan ebeveynleri varsayılan olarak bu sürecin çocuklar için daha fazla gizlilik sağlayacağı konusunda bilgilendirmeye başlamasını talep edecek. Hesap sahibinin hala bir çocuk olması durumunda ise şirketin, Mayıs 2021 tarihinden önce oluşturulan hesaplar için ebeveyn onayı alması gerekecek.

FTC Tüketiciyi Koruma Ofisi Direktörü Samuel Levine, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Önerdiğimiz karar, ebeveynlerin Xbox platformunda çocukların gizliliğini korumasını daha kolay bir hale getiriyor. Aynı zamanda Microsoft’un çocuklar hakkında toplayıp depolayabileceği bilgileri de sınırlandırıyor.”

Para cezası kararına ilişkin bir Microsoft sözcüsü, şirketin kişiselleştirilmiş, güvenli ve yaşa uygun deneyimler sunmak için yeni nesil kimlik ve yaş doğrulama yöntemi üzerinde çalışmaya başlayacağını dile getirdi.