Microsoft, 13 yıllık Xbox Ambassador sisteminin fişini çekiyor

Teknoloji devi Microsoft bugün yaptığı açıklamada, 13 yıllık çalışmanın ardından Xbox Ambassador sisteminin kullanımdan kaldırılacağını bildirdi. Şirketten gelen bilgilere göre son zamanlarda önemli ölçüde değişen “küresel topluluğun ihtiyaçları” nedeniyle bu karar alındı. Sistemin artık kullanıcılar tarafından eskisi kadar ilgi görmediği için fişinin çekildiği düşünülüyor.

Şirket sistemin mevcut döngü sona erdikten sonra, yani bu yılın Ekim ayı ortasında kapatılacağını açıkladı. Microsoft bunun yerine ise dünyanın farklı yerlerindeki FanFest etkinlikleri ve yakın zamanda dönüşüme uğrayan Xbox Rewards ödül programı gibi çözümler ile oyunseverleri memnun etmeye devam etmeyi planlıyor.

Xbox Ambassador nedir ve ne işe yarıyor?

Yaklaşık 13 yıl önce hayatımıza giren Xbox Ambassador sistemi Xbox topluluğunda pozitifliği temsil etmek üzere kuruldu. Oyuncular arasında olumlu bir bağlantı kurmayı amaçlayan bu hizmet, güvenli bir oyun deneyimi ortaya koyarak oyunseverler için daha eğlenceli bir deneyim sağlamaya odaklanıyor.

Xbox Ambassador sistemine katılmak için ise birtakım gereksinimler yer alıyor. Bunun için oyuncuların 17 yaşından büyük olmaları, en az 1.500 Gamerscore elde etmeleri, son bir yılda hesabınızın herhangi bir cezaya çarptırılmamış olması ve sisteme katılmak için gerekli taahhüdü imzalamaları talep ediliyor.

Zamanlarının bir kısmını başka oyunculara yardım etmeye adayan oyuncuların ödüllendirilmesine imkan tanıyan bu sistem, kullanıcıların sorularını geçmişte karşılaştıkları durumlardan edindikleri bilgilerle yanıtlamaları üzerine kurulu bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor.

Xbox Ambassador neden kapanıyor?

Xbox’ın ödüllendirme sistemi için ne yazık ki yolun sonuna gelindi. Ancak yine de bu durum Ambassador sistemine kayıtlı kullanıcıların artık herhangi bir ödülden yararlanamayacağı anlamına gelmiyor. Şirket bunun için yakında yayınlanmamış oyunlara ve deneysel özelliklere erken erişimi garanti altına alacak yeni yollar sunmayı vaat ediyor. Microsoft’un konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu: