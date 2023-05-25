Meta yılın üçüncü işten çıkarma dalgasını başlattı

WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, bu yıl büyük bir işten çıkarma dalgası planladı. Yıl sonuna kadar toplamda 10 bin kişinin işten çıkarılacağı bilinirken, şirketin CEO koltuğunda oturan Mark Zuckerberg, geçtiğimiz aylarda çalışanlarına gönderdiği bir açık mektupta, 2023 yılını “Verimlilik Yılı” olarak nitelendirerek içinde bulundukları zorlu ekonomik süreç nedeniyle küçülmeye gideceklerini bildirdi.

“Verimlilik Yılı” olarak tanımlanan yılda Meta üçüncü işten çıkarma dalgasına başladı. Mart ayında açıklanan ilk tur kesintilerin ardından şirket, son birkaç aydır kesin sayısı henüz bilinmeyen ek işlerle iş gücünü azaltma yolunda gitti. Reuters tarafından açıklanan bilgilere göre en son kesintiler pazarlama, site güvenliği, kurumsal mühendislik, program yönetimi, içerik stratejisi ve kurumsal iletişim gibi rolleri etkiledi.

Meta işten çıkarmalara devam ediyor

Meta, üç tur işten çıkarma dalgasında toplam 10 bin kişi ile yollarını ayırmayı beklediğini söyledi. Fakat son işten çıkarmalarda kaç fiili işin etkilendiği henüz ne yazık ki kesin olarak bilinmiyor. Ancak öte yandan şirket, işlerin neredeyse yüzde 20’sini ortadan kaldıracağı İrlanda merkezindeki iş gücünü de azaltmaya karar verdi.

Verimliliği ve üretkenliği artırmak gerekçesiyle bazı çalışanlarıyla yollarını ayırma kararı aldıklarını açıklayan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirket içinde “daha düz” bir yönetim yapısı oluşturma sözünde bulundu. Aynı zamanda işe alımlardaki yavaşlamanın ve yönetim yapısının düzleşmesinin iş kalitesinde hızlanma ve iyileştirmeye yol açacağını bildirdi.

Meta geçtiğimiz Kasım ayından bu yana yaklaşık 21 bin işten çıkarma gerçekleştirdi. Bu anlamda şirket, kendi sektöründe en çok iş kesintisinde bulunan isim olarak öne çıkıyor. Fakat yine de şirket, 2023’te işten çıkarma uygulayan tek büyük teknoloji firması değil. Amazon, Google ve Microsoft gibi sektör liderleri de iş gücünde önemli ölçüde küçülmeye gitti.

Geçtiğimiz yıl her sektörden ve ölçekten şirket için özellikle zorlayıcı bir sene olsa da pek çoğu iş ve yatırım stratejilerini yeniden düşünmek zorunda kaldı. Ancak küresel olarak gerçekleşen yüksek enflasyon durumu, şirketlerin planlarını büyük ölçüde bozdu. Bununla beraber pek çok uzman, özellikle de teknoloji sektöründeki firmaların geleceği konusunda iyimser bir portre çiziyor. Bu geçiş döneminin gelecek süreçte ekonomik bir toparlanmaya ve daha fazla üretkenliğe yol açacağına işaret ediyor.