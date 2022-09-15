Sektörün en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, “Merge” güncellemesini tamamladı. Popüler kripto para birimi artık %99 daha az enerji tüketecek, daha hızlı ve daha verimli çalışacak.

Çalışmalarına ilk olarak 2016 yılında başlanan ve “Ethereum birleşmesi” veya “Ethereum 2.0” olarak da adlandırılan Merge güncellemesi nihayet tamamlandı. 6 Eylül 2022 tarihinde Bellatrix yükseltmesi ile aynı anda başlayan geçiş süreci yaklaşık dokuz günün boyunca sürdürüldü ve bu teknik süreç resmi olarak tamamlanmış oldu.

Proof-of-Work’ten (PoW) Proof-of-Stake’e (PoS) geçiş

Merge öncesi Ethereum, “iş ispatı” veya “iş kanıtı” olarak da bilinen Proof-of-Work (PoW) sistemi üzerinde çalışıyordu. Bu da dünya üzerindeki tüm bilgisayarların algoritmaları çözmek için birbiri ile yarışması gerektiği anlamına geliyordu. Ancak bu durum enerji tasarruflu bir yöntem değildi. Zira Ethereum madencilerinin tamamı, bir algoritmayı çözmek için birbirleriyle aynı anda yarışmak durumunda kalıyordu. Bu yarışın sonucunda ise kazanan tek bir madenci oluyordu. Diğer madencilerin harcadığı tüm enerji ise boşa gitmiş oluyordu.

“Hisse ispatı” veya “hisse kanıtı” olarak bilinen Proof-of-Stake (PoS) sisteminde ise PoW’a göre daha karmaşık ancak daha enerji-dostu bir yaklaşım sergileniyor. Bu sistemde Ethereum’lar blok zincir ağına kilitleniyor ve bu kilitleme işlemini her yapan hissedara da madencilik ödülü veriliyor. Bu da pahalı madencilik donanımı veya yüksek enerji tüketimi zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

%99 daha az enerji tüketimi

Merge güncellemesi sonrası en büyük çıktının enerji tüketimi olacağı özellikle belirtiliyor. Kripto para sektörünün en büyük sorunlarından birinin madencilik sürecindeki yüksek enerji tüketimi olduğu göz önüne alındığında bu güncellemenin Ethereum sistemini oldukça rahatlatacağını söylemek mümkün.

Ethereum Foundation tarafından yapılan açıklamaya göre Merge güncellemesi ile birlikte PoW sisteminden PoS sistemine geçişin enerji tüketimini %99 oranında azalmış olacak. Bu da Ethereum’un artık çevre dostu kripto paralar arasında yer almasını sağlamış olacak.

Güncelleme Ethereum fiyatını etkiler mi?

Teknik olarak Merge güncellemesinin Ethereum’un fiyatını arttırma veya düşürme gibi bir etkisi olmayacak. Ancak sistemin daha hızlı ve daha verimli çalışacak olması, Ethereum’a olan ilginin artmasını tetikleyebilir. Bu da Ethereum’un fiyatlarında artışa sebep olabilir.

Ancak önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı ile birlikte Ethereum fiyatında düşüş olacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor. Dolayısıyla Merge güncellemesinin kısa ve uzun vadede Ethereum fiyatlarına nasıl bir etki yapacağını zamanla göreceğiz diyebiliriz.