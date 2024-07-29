Mafia Definitive Edition çok yakında Xbox Game Pass’e geliyor

Bir döneme damgasını vuran klasik suç destanı Mafia Definitive Edition oyunu çok yakında Xbox Game Pass platformunda oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Hangar 13 stüdyosunun geliştirdiği ve 2K Games imzasıyla piyasaya sunulan oyun ilk defa 2002 yılında gördüğümüz efsane hikayeyi yenilenmiş grafikleri ve çeşitli iyileştirmelerle tekrardan karşımıza çıkarıyor.

Oyun dünyasında artık neredeyse bir kült haline gelen efsane Mafia serisinin olağanüstü atmosferini karşımıza çıkaran yapım, oyuncuları 1930’lu yılların suçla dolu dünyasına davet ediyor. Son dönemlerde Steam ve Epic Games Store gibi platformlarda birçok kez indirime giren oyunun Game Pass’e gelmesi, bu efsane hikayeyi daha geniş bir kitleyle buluşturma misyonunu da taşıyor.

Mafia Definitive Edition ne zaman Xbox Game Pass’e gelecek?

Oyun dünyasında yaptığı isabetli tahminleriyle adından sıkça söz ettiren NateDrake, bir internet forumunda Mafia Definitive Edition’ın bu ay itibariyle Xbox Game Pass platformuna geleceğini öne sürdü. Şimdilik bu haber yalnızca bir iddiadan ibaret olsa da güvenilir kaynaktan gelen bilgi şimdiden pek çok oyunseveri heyecanlandırmayı başardı.

2002 yılının klasik oyunu 2020’de yenilenmiş grafikleriyle karşımıza çıkarak orijinal hikayeyi daha gelişmiş grafiklerle ve aynı zamanda Ray Tracing gibi ilgi çekici teknolojilerle daha kaliteli bir hale getirdi. Yaklaşık 20 yıllık hikayeyi tekrardan dirilten oyun teknik bazı geliştirmelerin yanı sıra ayrıca oyunun senaryosu açısından da bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin oyundaki birtakım yan hikayeler daha da genişletiliyor, ek sahneler getiriliyor ve yeni diyaloglar sunuluyor.

Microsoft şimdilik konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmasa da Ağustos ayında Mafia Definitive Edition oyununun Xbox Game Pass platformunda yayınlanacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core-i5 2550K 3,4GHz / AMD FX 8120 3,1GHz

Intel Core-i5 2550K 3,4GHz / AMD FX 8120 3,1GHz Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core-i7 3770 3,4GHz / AMD FX-8350 4,2GHz

Intel Core-i7 3770 3,4GHz / AMD FX-8350 4,2GHz Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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