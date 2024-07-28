M1 çipli iPad Pro’da Windows XP işletim sistemi çalıştırıldı

Teknoloji devi Apple son dönemlerde Avrupa Birliği kuralları nedeniyle birçok katı kuralından vazgeçerek daha ılımlı bir döneme adım attı. Kapalı bir yapıya sahip ekosistem yaratan şirket, geçtiğimiz aylarda çeşitli nedenlerden ötürü ekosistemini genişletme ve farklı emülatörlerin erişimine açık hale getirme yoluna gitti.

Apple’ın bu dikkat çekici hamlesi aslında büyük teknoloji devlerinin kullanıcılarının harici kaynaklardan da uygulama yüklemesine izin vermesini zorunlu kılan Dijital Piyasalar Yasası nedeniyle geldi. Avrupa Birliği’nin baskıları sonucu boyun eğen Apple, son dönemlerde yazılımı orijinal cihazdan farklı bir cihaza indirmenize imkan sağlayan emülatörlere izin vermeye başladı.

Farklı emülatörlerin Apple App Store platformunda listelenmeye başlaması ile birlikte ortaya oldukça renkli sonuçlar çıkmaya başladı. Gelen son haberler, bir kullanıcının M1 çipli iPad Pro cihazında Windows XP işletim sistemini çalıştırdığını gözler önüne serdi. Microsoft’un bir döneme damgasını vuran yazılımı, iPad’de eğlenceli bir deneyime ev sahipliği yapıyor. İşte detaylar…

Windows XP, iPad Pro’da yaşamaya devam ediyor

The Verge editörü West Davis, iPad cihazı ile Windows XP işletim sistemini bir araya getirdi. Son derece eşsiz bir birliktelik ortaya koyan editör, nostalji tutkunları için son derece eğlenceli bir deneyim yaşadı. David ortaya çıkan sonuçtan gerçekten de oldukça memnun kaldığını dile getirdi. Ancak bu işlemin yaklaşık olarak iki buçuk saat sürdüğünü de belirtmekte yarar var.

UTM SE isimli yeni bir emülatör vasıtasıyla bu işlemi gerçekleştiren editör, bu uygulamanın eski donanımlarda eski işletim sistemlerini çok iyi çalıştırdığını, fakat iPad’lerde genellikle bir miktar yavaşlık gösterdiğini ifade etti. Ancak yine de Windows XP’nin son derece başarılı bir şekilde çalıştığını da vurguladı. Eski günleri anımsatan ve birçok kişinin içini ısıtan meşhur Windows XP arka planı ile ve işletim sisteminin nostaljik açılış sesi ile karşılaşmanın heyecan verici bir duygu olduğunu paylaştı.

M1 çipli iPad Pro cihazında Windows XP işletim sistemi çalıştıran teknoloji editörü West Davis, ilk etapta yeni pencerelerin açılmasının birkaç saniye sürdüğünü, Başlat menüsü öğelerinin de bir miktar karışık olduğunu söyledi. Fakat yine de bunun kötü olmadığını, geçmişte Windows XP’yi çalıştıran bilgisayarından daha yüksek bir performans ortaya çıktığını dile getirdi.

Son olarak editör iPadOS 18 işletim sisteminin Windows XP’ye göre çoklu görev konusunda geride kaldığını, yazılımın her ne kadar ekran özelleştirme konusunda bazı iyileştirmeler almış olmasına rağmen yine de XP’nin kişiselleştirme deneyimine yetişmekte zorlanacağını aktardı.

Peki ya siz M1 işlemcili iPad Pro cihazında Windows XP işletim sisteminin çalıştırılması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!