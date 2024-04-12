Londra belediye başkan adayı, seçmenlere 100 £ değerinde kripto para dağıtacak

Londra belediye başkan adayı Brian Rose sıra dışı bir seçim vaadiyle tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti. Yapılan açıklamaya göre Rose, belediye başkanlığını kazanması halinde kentte yaşayan tüm bireylere 100 £ değerinde bir kripto token hediye edecek.

Brian Rose’un vaatlerinden bir tanesi olan $LONDON adlı kripto token projesi, geleneksel bankalara yönelik yüzde 1’lik küçük bir vergiyle finanse edilecek. Bununla birlikte söz konusu kripto paraya sahip olan Londra halkı, bu tokenleri belediye faturaları ve park cezaları gibi şehir içi ödemelerde kullanma şansına sahip olacak.

Londra, dünyanın “kripto ve blockchain başkenti” olabilir mi?

Rose, Londra halkının birçok ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunacak olan yeni kripto para projesi ile ilgili merak edilen detayları paylaştı. Bu tokenler sayesinde halkın alışveriş, yatırım ve ticaret işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan tanınacağı belirtildi. Rose’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Gelecek kripto para birimidir ve ben $LONDON tokenin yerleşik faydası ve büyük likidite havuzuyla Londra’daki herkese çok ihtiyaç duyulan finansal eğitimi sağlamanın mükemmel bir yolu olduğuna inanıyorum. Bu yeni girişimin gelecek nesil liderlere finansal eğitime yatırım yapma konusunda ilham vereceğini ve aynı zamanda Londra’nın bu devrim niteliğindeki teknolojiler için bir mükemmeliyet merkezi haline gelmesine destek sağlayacağını düşünüyorum.”

As part of my commitment to making London a crypto-friendly city, I am excited today to announce my new campaign policy as your next Mayor to give every person in London £100 worth of a new capital crypto token. The revolutionary token, LONDON, would be accepted across London’s… pic.twitter.com/LPhnYWzfLv — Brian Rose (@BrianBRose) April 10, 2024

Rose’un dikkat toplayan bu seçim vaadi sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri bunun gerçekçi bir vaat olmadığını ya da bunun bir seçim kazanmak için yeterli olmayacağını öne sürse de Birleşik Krallık’ta geçen yıl toplamda 1,39 milyar dolardan fazla kripto para işlemi gerçekleştirildiği biliniyor. Bu bağlamda Rose, dünyanın en büyük kripto para ekonomilerinden bir tanesine sahip olan Londra’da öne çıkan adaylardan biri haline geliyor.

Londra’nın “kripto dostu bir şehir” olma yolunda ilerleyeceğini dile getiren belediye başkan adayı Brian Rose, şehrin kripto para, web3 ve blockchain alanlarında küresel olarak bir başkent olabileceğini ifade etti. 2 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde bu vaatlerini kısa sürede yerine getireceğini dile getirdi.