Londra belediye başkan adayı, seçmenlere 100 £ değerinde kripto para dağıtacak

Londra belediye başkan adayı Brian Rose sıra dışı bir seçim vaadiyle tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti. Yapılan açıklamaya göre Rose, belediye başkanlığını kazanması halinde kentte yaşayan tüm bireylere 100 £ değerinde bir kripto token hediye edecek.

Brian Rose’un vaatlerinden bir tanesi olan $LONDON adlı kripto token projesi, geleneksel bankalara yönelik yüzde 1’lik küçük bir vergiyle finanse edilecek. Bununla birlikte söz konusu kripto paraya sahip olan Londra halkı, bu tokenleri belediye faturaları ve park cezaları gibi şehir içi ödemelerde kullanma şansına sahip olacak.

Rose, Londra halkının birçok ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunacak olan yeni kripto para projesi ile ilgili merak edilen detayları paylaştı. Bu tokenler sayesinde halkın alışveriş, yatırım ve ticaret işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan tanınacağı belirtildi. Rose’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

As part of my commitment to making London a crypto-friendly city, I am excited today to announce my new campaign policy as your next Mayor to give every person in London £100 worth of a new capital crypto token.

